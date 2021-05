Retour sur la séance du 12 mai du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel

Les conseillers régionaux étaient réunis par vidéoconférence le 12 mai pour une séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel et plusieurs points ont été discutés au cours de la soirée. La séance peut d’ailleurs être visionnée en ligne.

Les membres du Conseil ont octroyé, à la majorité, après une demande de vote, 30 000 $ au Groupe GIB pour aider à la réalisation de leurs événements : le Gib Fest, le Gib de Noël, le Gib des Neiges et les Régates 2021. Cette aide est cependant conditionnelle à la tenue des activités.

Fonds régions et ruralité

Les conseillers régionaux ont convenu d’appuyer l’adhésion de la région, via Développement économique Pierre-De Saurel, à l'entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2025 dans la Montérégie. Cette entente concerne les Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif. Les entrepreneures pourront ainsi continuer de soumettre leur candidature et recevoir, le cas échéant, des bourses. La MRC participe à cette entente en partenariat avec Développement économique Pierre-De Saurel, qui finance à la hauteur de 10 000$.

Les membres du Conseil ont aussi approuvé quatre projets dans le cadre de ce fonds :

- 10 000 $ à la Coop de services Internet Pierre-De Saurel pour supporter leurs opérations;

-15 322 $ à la Municipalité de Saint-Gérard-Majella pour l’installation d’un écran numérique extérieur;

-13 432 $ à la Ville de Sorel-Tracy pour l’installation de deux bornes de recharge pour véhicules électriques à la Marina de Saurel;

- 9 545 $ à la Base de plein air Ville la joie pour améliorations locatives.

Politique culturelle

Les onze municipalités participant au financement de la culture régionale ont autorisé une bonification financière de 5 000 $ dans le cadre de l’entente de partenariat territorial avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Cette entente a permis, par le passé, à ce que deux artistes du territoire reçoivent une bourse.

Alliance pour la solidarité

En plus d’appuyer le plan d’action triennal de la Table de développement social Pierre- De Saurel, les conseillers régionaux ont appuyé quatre projets qui seront déposés à la Table de concertation régionale de la Montérégie afin qu’ils puissent recevoir un financement de l’Alliance pour la solidarité.

Les demandes soumises à l’Alliance sont pour les projets de :

- Création d’un poste d’agent de développement de la Table de développement social Pierre-De Saurel pour favoriser les liens entre les acteurs sociaux et les organismes (une demande de 80 743 $);

- Poursuite de la campagne Les 5 bons sens et création d’un poste d’agent de

développement dédié à la mise en œuvre et à la bonification du projet (86 178 $);

- Mise en place d'un projet pilote d’intervention jeunesse sur le territoire (39 034 $);

- Poursuite du chantier Pierre-De Saurel nourricier (62 933 $).

Unis pour le climat

Les membres du Conseil ont adhéré à la déclaration d’engagement Unis pour le climat de l’Union des municipalités du Québec. Cet engagement consiste, entre autres, à faire de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques les moteurs permanents de leurs décisions. Ils assureront ces responsabilités dans le but d’améliorer la qualité de vie de leurs concitoyennes et concitoyens.

Étude sur la mobilité des transports

Puisque de la MRC désire effectuer une étude sur la mobilité et la fluidité des transports, elle a convenu de conclure une entente la Fédération québécoise des municipalités. Son service d’ingénierie et infrastructures conduira la procédure d’appel d’offres public et assurera la coordination de la réalisation de cette étude.

Sécurité incendie et civile

À la demande du Service de protection et d’intervention d’urgence de Sorel-Tracy, la MRC offrira un nouveau service aux régies et services de sécurité incendie du territoire qui en manifesteront le besoin. Par l’entremise de son coordonnateur à la sécurité incendie et civile, il leur sera possible de recevoir un soutien pour l'analyse d'évènements RCCI (recherche des causes et circonstances d'un incendie).

La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 9 juin 2021, à 20 h.