Campagne de vaccination : plus de 264 000 personnes ont reçu au moins une dose en Montérégie-Est

Jusqu’à maintenant, plus de 264 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccins contre la COVID-19 sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Est et plus de 277 000 doses de vaccins ont été administrées.

À l’heure actuelle, cinq jours de vaccination sont prévus au Complexe 180 de Sorel-Tracy la semaine prochaine, quatre jours la semaine du 6 juin et deux jours la semaine du 13 juin. Des plages horaires sont toujours disponibles pour le 6 et le 13 juin.

Rappelons que le CISSS de la Montérégie-Est est tributaire des doses de vaccins qu’il reçoit et que, par conséquent, de nouvelles plages horaires peuvent être ajoutées à tout moment. Il est donc important que la population faisant partie de la clientèle visée consulte régulièrement le site quebec.ca/vaccinCOVID pour voir les disponibilités.

Les gens peuvent prendre rendez-vous en ligne ou encore en composant le 1 877 644-4545. Les gens qui sont déjà vaccinés doivent par ailleurs continuer de respecter les consignes sanitaires en vigueur afin d’éviter la propagation du virus.