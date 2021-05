La Montéregie retourne au palier orange

À compter de lundi prochain, toute la région de la Montérégie retournera au palier orange, ce qui permettra la réouverture des restaurants et des salles d’entraînement qui ont été fermés lors du passage en zone rouge.

Les adolescents de la troisième à la cinquième année du secondaire retourneront à l’école à temps plein. Les restaurants pourront accueillir un maximum de deux personnes par table accompagnées ou non des occupants d’une même résidence privée. Les lieux de culte pourront accueillir un maximum de 100 personnes, à l’exception des mariages et des funérailles qui seront limités à 25 personnes.

« Je remercie les Montérégiens pour tous leurs efforts qui ont vraiment porté fruit. Le nombre des cas et d’hospitalisations est en baisse constante depuis la mi-avril, ce qui a permis cet allègement des mesures », fait valoir Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

Dès vendredi des allègements s’appliqueront à l’ensemble des régions du Québec.

le couvre-feu sera levé;

les terrasses des restaurants pourront rouvrir;

les rassemblements de huit personnes provenant de 2 familles différentes seront autorisés dans les cours extérieures des résidences (avec distanciation);

les déplacements entre toutes les régions du Québec seront permis;

les grandes salles intérieures ou les stades extérieurs pourront accueillir un maximum de 2 500 personnes en plusieurs zones de 250 personnes.

Plus de la moitié des Montérégiens vaccinés

La campagne de vaccination se déroule très bien. Actuellement, plus de la moitié des Montérégiens ont reçu au moins une dose de vaccin, ce qui représente près de 800 000 personnes.

Chez les 18 ans et plus, le taux de vaccination dépasse les 69 % alors qu’il s’élève à près de 95 % chez les personnes âgées de 70 ans et plus.

À compter d’aujourd’hui, les jeunes de 12 à 17 ans sont invités à se faire vacciner dans les sites où la vaccination des adultes se poursuit. La vaccination des élèves se poursuivra en collaboration avec le milieu scolaire du 7 au 23 juin. Parallèlement à cela, l’administration de la deuxième dose est en cours dans les résidences pour aînés alors qu’elle est terminée dans les CHSLD et les ressources intermédiaires.