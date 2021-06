Bris dans le processus de conservation du vaccin AstraZeneca sur le site de vaccination de Sorel-Tracy

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est tient à informer la population d’un événement malheureux où un bris dans le processus de conservation du vaccin d’AstraZeneca a eu lieu le 30 mai au site de vaccination de la ville de Sorel-Tracy.

Ce sont 1172 doses qui ont été mises par inadvertance au congélateur plutôt qu’au réfrigérateur, réduisant ainsi l’efficacité du vaccin. Selon la Direction de santé publique de la Montérégie, le vaccin administré ne représente aucun danger pour la santé des personnes l’ayant reçu.

Le CISSS tient à rassurer la population que les 1172 personnes touchées qui ont reçu leur deuxième dose entre le 31 mai et le 8 juin dernier, ont été identifiées et seront toutes contactées personnellement par téléphone et ensuite par lettre dans les prochains jours afin qu’elles puissent prendre un nouveau rendez-vous dans les 28 jours suivant la dose reçue.

Cette erreur humaine a été constatée le mercredi 9 juin et le CISSS mentionne avoir rapidement mis en place des stratégies pour identifier les personnes touchées en plus d’aviser la Direction de santé publique de la Montérégie. Le CISSS analyse comment un tel événement a pu se produire malgré tous les mécanismes de sécurité et les processus de suivi déjà mis en place dans chacun de leurs sites de vaccination.

Le CISSS et toute l'équipe affirme être sincèrement désolés des inconvénients que cela occasionne et prennent déjà tous les moyens pour qu’une situation de la sorte ne se reproduise plus.