81% de la population de la Montérégie-Est vaccinée

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce que le seuil de 75 % de la population adulte vacciné a été dépassé sur son territoire atteignant 81 %. Également, plus de 75% des jeunes âgées de 12 à 17 ans ont reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19.

« Nous sommes vraiment fiers de la participation de la population à cette campagne de vaccination historique. Les chiffres nous encouragent et nous donnent une dose d’espoir pour un retour à une vie normale prochainement », soutient la directrice de la vaccination du CISSS de la Montérégie-Est, Nathalie Chénier. Nous continuons nos efforts pour rejoindre ceux et celles qui ne sont pas encore vaccinés. Nous encourageons la population, et particulièrement les jeunes âgés de 18 à 29 ans où le taux de vaccination est plus faible, soit de 68 %, à venir se faire vacciner », conclut-elle.

Quelques faits saillants

∙ Près de 86 % des employés du CISSS de la Montérégie-Est ont reçu au moins une dose du vaccin.

∙ En moyenne, plus de 2 859 doses sont administrées par jour sur notre territoire.

∙ Un record a été atteint dans la semaine du 31 mai alors que plus de 41 878 vaccins ont été administrés.

∙ Plus de 203 jeunes de 12 ans et plus hébergés sur nos campus et dans deux ressources intermédiaires ont reçu leur première dose du vaccin directement sur les campus.

∙ Des cliniques de vaccination pour les clientèles immigrante et itinérante ont été mises en place, en collaboration avec les organismes communautaires, afin de rejoindre ces populations vulnérables. De plus, des cliniques spéciales pour les gens atteints de déficience intellectuelle, de déficience physique et du trouble du spectre de l’autisme ont également eu lieu, en collaboration avec les partenaires communautaires et les autres CISSS de la région.