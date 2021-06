MRC PIerre-de-Saurel: responsable de la compétence du transport

Après que huit municipalités aient confirmé, en mai dernier, leur volonté de déléguer à la MRC de Pierre-De Saurel l’exercice des compétences pour la fourniture de services de transport collectif régional et interrégional, Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Robert, Saint-Roch-de- Richelieu et Yamaska se joignent aux autres en souscrivant elles aussi à l’entente intermunicipale de délégation.

La MRC devient donc responsable de la compétence du transport sur son territoire. Elle pourra à ce titre mettre en œuvre le plan régional qu’elle a adopté, qui prévoit des déplacements collectifs sur tout le territoire de même que vers l’extérieur. C’est cependant la Société de transport collectif (STC) de Pierre-De Saurel, anciennement le Service de transport adapté et collectif régional (STACR), qui sera mandaté pour gérer les opérations.

Les nouveaux services de transport collectif régional seront offerts dès le 12 juillet. Il s’agit d’une offre de transport entre toutes les municipalités de la MRC, tant rurales qu’urbaines et à l’intérieur d’une même municipalité. Ce service nécessite une réservation la veille du déplacement, qui pourra être faite à partir du 8 juillet.

Il n’y a pas de changements dans les services de transport interrégional. Ils sont maintenus tels quel par le fournisseur actuel Exo, et ce, jusqu’à nouvel ordre. En ce qui concerne les services de Taxibus, l’horaire a été bonifié avec l’ajout de plages horaires, dont l’extension du service jusqu’à 00 h 15.

Il sera possible de consulter les nouveaux horaires et les modalités de réservation de tous les services dès le 12 juillet sur le site de la MRC à www.mrcpierredesaurel.com/taxibus et sur la page Facebook de Taxibus.

Une carte de membre est nécessaire pour se prévaloir des services offerts par la STC. Il est possible de se la procurer dès maintenant en se présentant sur place, au 56, rue Charlotte, bureau 320, à Sorel-Tracy. Pour ceux ne pouvant se déplacer, il sera possible d’utiliser les services de transport pour se rendre sur place à partir du 12 juillet. Pour information, composer le 450 743-3336 ou le numéro sans frais 1 833 703-3336. D’autres améliorations viendront dans les mois à venir.