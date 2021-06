Une subvention majeure pour la construction d'un complexe aquatique à Sorel-Tracy

La Ville de Sorel-Tracy obtient la part du lion du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS-EMBI) pour la construction de son futur complexe aquatique. Au total, les gouvernements fédéral et provincial octroient à parts égales le montant maximal, soit 20 M$, ce qui représente près des deux tiers du coût total du projet estimé à 31 M$.

La Ville de Sorel-Tracy a déjè lancé un appel d’offres pour des services professionnels, ce qui pourrait permettre d’amorcer le projet dès cet automne. Le projet de complexe aquatique fait partie des 3 seuls ayant obtenu la somme maximale en subventions de la part des gouvernements fédéral et provincial parmi toutes les demandes soumises lors du dépôt des candidatures en février 2020.

Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, s’en réjouit : « Cette installation sportive d’envergure sera un atout pour l’ensemble de la région. Ce projet exprime bien la volonté de la Ville de Sorel-Tracy de poursuivre ses investissements dans les infrastructures de qualité pour les jeunes et pour l’ensemble des citoyens ».

Le nouveau complexe aquatique sera construit sur le terrain vacant situé au 3030, place des Loisirs à Sorel-Tracy, voisin du curling Aurèle-Racine, du centre culturel et de l’actuelle piscine Laurier-R.-Ménard. Il sera doté d’un bassin sportif favorisant l’entraînement et la tenue de compétitions de natation, d’un bassin récréatif, d’une zone de jeux d’eau, d’un sauna sec et de plusieurs salles multidisciplinaires.

Activités scolaires

Le choix de cet emplacement stratégique fait suite à une décision unanime du conseil municipal et des membres du comité travaillant sur le projet. Le complexe se trouvera à distance de marche de plusieurs établissements scolaires qui sont fréquentés par près de 3 500 élèves. Plusieurs services municipaux y sont aussi présents, ce qui facilitera la gestion et la programmation des activités qui s’y dérouleront. Le terrain est aussi la propriété de la Ville, ce qui signifie qu’aucune acquisition n’est nécessaire.

Pour le directeur général de la Ville, Carlo Fleury, « le complexe aquatique était un projet nécessaire pour améliorer la qualité de vie des citoyens et pour leur donner accès à des installations sportives de haut niveau qui feront l’envie de bien des municipalités de la Montérégie. »

Le directeur du Service des loisirs, Benoît Simard, rappelle quant à lui que ce projet a été élaboré en fonction des besoins exprimés par la communauté : « Une génération complète pourra profiter d'une nouvelle offre sportive et j'en suis très heureux pour les citoyens impliqués et mobilisés dans ce projet ».

Si tout se déroule comme prévu, le complexe aquatique ouvrira ses portes en 2024.