Demeurez prudent sur l’eau près des installations d’Hydro-Québec

Des installations hydroélectriques sont présentes sur les cours d’eau de la région, notamment sur le fleuve Saint-Laurent. Hydro-Québec lance donc un appel à la prudence puisque ces endroits comportent des risques.

Des variations fréquentes, rapides et brusques peuvent survenir à tout moment à proximité des centrales et des ouvrages régulateurs, ce qui rend dangereux la pratique d’activités nautiques et sportives près de ces derniers.

Les risques sont les mêmes que près d’une chute d’eau et les courants peuvent mettre la vie d’une personne à proximité en danger.

Même si l’eau apparaît calme à la surface, des remous sous l’eau peuvent entraîner quelqu’un au fond et une veste de flottaison ou la force d’un bateau sont parfois inutiles.

Hydro-Québec tient donc à rappeler les consignes de sécurité à respecter à proximité de des installations hydrauliques sur le fleuve Saint‐Laurent :

Faites preuve de vigilance et gardez vos distances

En embarcation, ne vous approchez jamais d’une installation hydraulique

Ne vous baignez pas au pied des installations

Respectez la signalisation et les mesures de sécurité mises en place, comme les panneaux, les estacades, des bouées jaunes et les clôtures.

Malgré l’assèchement de plusieurs cours d’eau, il est déconseillé de s’aventurez pas sur les plages ou les rochers près d’une centrale. L’ouverture des portes de l’évacuateur de crue peut faire monter le niveau de l’eau rapidement.