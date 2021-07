Cet été, laissez-vous tenter par la nouvelle bière Boom Shake de la Microbrasserie 3 Lacs

Texture onctueuse, couleur dorée comme le soleil, une touche d’agrumes avec la présence d’ananas et de mangue. Voilà comment on peut dire la toute nouvelle bière de la Microbrasserie 3 Lacs de Vaudreuil-Dorion qui arrive sur les tablettes juste à temps pour la saison estivale. La Boom Shake va ravir les amateurs de milk shake et de boissons taillées sur mesure pour la saison chaude.

Ce doux nectar est le fruit d’un travail qui s’est échelonné sur six ou sept mois et plusieurs tentatives pour trouver la parfaite recette. « Cette bière de type milk shake IPA est très tendance actuellement. La présence de lactose et d’un soupçon de vanille lui confère un goût rafraîchissant en cette saison chaude. Notre travail en recherche et développement des derniers mois nous a aussi permis de trouver l’amalgame parfait entre le goût et un taux d’alcool équilibré, soit 5,5 % par cannette de 473 millilitres », explique le copropriétaire de l’entreprise, Michel Chen.

Le breuvage parfait pour les chaudes journées d’été

L’apparence dorée de la Boom Shake s’arrime parfaitement avec les longues journées d’été ensoleillées. À ce jour, une cinquantaine de caisses de la dernière venue dans les rangs de la Microbrasserie 3 Lacs se sont écoulées.

Reconnue pour attribuer des noms à connotation régionale à ses breuvages, l’entreprise a, une fois de plus, fait preuve d’originalité pour dégoter le nom de la Boom Shake. « On a organisé un concours sur les réseaux sociaux et les gens pouvaient nous soumettre un nom, mais aussi une illustration pour afficher sur la canette. Nous avons eu plusieurs suggestions et après en avoir fait le tri, nous avons soumis les meilleures idées à nos abonnés Facebook. Il y a un donc un peu Jean-François Ménard et de Étienne Morin dans cette bière, car ils ont choisi respectivement son nom et participé à l’illustration de son étiquette », raconte M. Chen.

Sur le devant de la canette, on y voit un ghettoblaster, un radiocassette des années 1970 et 1980, connu pour sa taille démesurée et pour sa puissance conséquente, mais qui fait surtout référence au Boom dans le nom de bière. Le côté onctueux de la bière, qui rappelle les laits frappés, est pour sa part un clin d'œil au mot shake.

Le taux d’alcool, un défi en soi

Tout au long des mois de travail qui ont mené à la naissance de la Boom Shake, quel a été le plus gros défi rencontré par l’équipe de la Microbrasserie 3 Lacs? « Sans contredit, c’est d’essayer de donner un goût onctueux avec peu d’alcool. Pas mal toutes les boissons de ce type sur le marché actuel contiennent plus que 5,5% d’alcool. Avant d’y arriver, il nous a fallu préparer six ou sept versions de la bière. Jusqu'à présent, c’est sur ce breuvage que nous avons le plus travaillé avant sa commercialisation », confie M. Chen.

Enfin, est-ce que d’autres projets cogitent dans la tête de M. Chen et de son équipe? « Certainement, mais aucun d’eux ne verra le jour pour cet été. Nous travaillons sur autre chose, mais il est trop tôt pour en parler plus amplement », a-t-il simplement confirmé.

Envie de vous laisser tenter par la Boom Shake? Si c’est le cas, on peut se rendre sur le site web de la Microbrasserie 3 Lacs sous l’onglet Détaillants pour accéder à la liste complète des marchands où l’on peut se la procurer. Cheers!