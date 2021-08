Distribution des calendriers de collectes par Publisac pour les résidents de Sorel-Tracy 

Le calendrier de collecte des matières résiduelles de la MRC de Pierre-De Saurel, couvrant la période d’octobre 2021 à décembre 2022, sera distribué dans le Publisac du 24 août pour les résidents de Sorel-Tracy. Les résidents des autres municipalités locales de la MRC le recevront quant à eux par la poste au cours des prochaines semaines.

Les gens sont invités à le conserver pour être informés de toutes les collectes à venir pour ce laps de temps.

Diminution de la fréquence de la collecte des déchets

Les gens remarqueront, en recevant le calendrier, que la fréquence de la collecte du bac à déchets est réduite à une fois par mois pour les mois de décembre à mars. En effet, c’est dans une volonté de réduire l’enfouissement des matières résiduelles et les coûts exorbitants y étant associés que cette décision a été prise. De plus, la génération des déchets en hiver est moindre. Cette collecte sera cependant maintenue aux deux semaines pour les mois d’avril à novembre.

Les déchets ne représentent qu’environ 10 % des matières générées. Ce qui veut dire que 90 % des matières peuvent être recyclées ou récupérées et plusieurs services sont offerts à la population pour y arriver : collecte des matières recyclables, collecte des matières organiques, avec bacs illimités, et les services d’un écocentre pour les résidus de construction, résidus domestiques dangereux et autres matières non collectées en bordure du chemin, telles que les appareils électriques et électroniques.