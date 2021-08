Certains l’auront peut-être remarqué, mais il y effectivement plus de guêpes cette année, ce avec pour cause la chaleur des dernières semaines.

Un mercure élevé favoriserait le développement des ces insectes. Les temps chauds viendraient, selon la littérature scientifique, stimuler leur métabolisme et donc leur taux de reproduction.

Il est ainsi possible d’en voir davantage rôder autour d’une bière ou d’un bon dessert sucré sur une terrasse cet été.

Les tuer n’est en revanche pas la meilleure idée, considérant qu’elle joue un rôle essentiel comme pollinisatrice, mais également dans le contrôle d’espèces nuisibles. Elles auront aussi plus tendance à piquer lorsqu’elles se sentent agressées.

Avant l’arrivée de l’automne et de l’hiver, on peut les éloigner en recouvrant les plats qui les attirent ou en diffusant des huiles essentielles de citronnelle et lavande ou encore de l’encens, mais ces dernières astuces pourraient ne pas fonctionner. D’autres trucs comme placer un verre à l’envers ou de mettre un appât loin de la table sont aussi d’usage.