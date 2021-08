Un nouveau répertoire des milieux naturels de la MRC de Pierre-De Saurel

Afin de bien planifier leur conservation, la MRC de Pierre-De Saurel a répertorié l’ensemble des milieux naturels qu’on retrouve sur son territoire sur une carte interactive qu’elle rend public.

La cartographie, conçue dans le cadre de l’élaboration du plan régional des milieux naturels (PRMN), inclut les forêts, les friches, les cours d’eau, les marais, les marécages, les étangs, les herbiers aquatiques et les tourbières. Cette étape conduira à la réalisation d’un portrait du territoire.

La carte se veut un outil de consultation accessible pour les gens afin de favoriser la prise en considération de ces milieux dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou de loisir.

Un sondage

Au printemps dernier, la MRC a mené un sondage portant sur les intérêts et enjeux environnementaux jugés prioritaires par les citoyens, les activités récréatives pratiquées dans les milieux naturels de la région, les craintes et attentes des citoyens quant à la gestion des milieux naturels et la définition collective du patrimoine naturel régional. Les résultats de ce sondage se trouvent sur le site Internet de la MRC.

Au cours des prochains mois, la MRC présentera le diagnostic qui en ressort et qui comprend les principaux enjeux environnementaux de même que les milieux naturels jugés prioritaires à conserver. U deuxième sondage sera lancé à l’automne afin de prioriser les actions à mettre en place.

Il est possible de consulter la carte, les résultats du sondage ou avoir de l’information sur la démarche, sur le site http://mrcpierredesaurel.com/prmn. La carte sera régulièrement mise à jour, ainsi la collaboration du public est demandée afin de signaler toute erreur ou modification requise en écrivant à la chargée de projet, Audrey Comtois, à l’adresse [email protected]

Puisque cette carte n'a aucune valeur légale, il est préférable de vérifier auprès de la MRC afin de déterminer la règlementation potentiellement applicable sur une propriété.