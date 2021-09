165 000 $ pour de plus belles cours d’école dans la circonscription de Richelieu

Des centaines d’élèves du primaire et du secondaire du comté de Richelieu pourront profiter de cours d’école plus attrayantes cette année. Une aide financière de 165 566 $ a été allouée pour permettre la réalisation de cinq projets d’embellissement de cours d’école situées dans la circonscription de Richelieu.

Le député Jean-Bernard Émond en a fait l’annonce au nom du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Voici la liste des projets soutenus financièrement dans la région:

Centre de services scolaire de Sorel-Tracy:

1) École Bernard-Gariépy: Aménagement d'une classe extérieure avec plantation d'arbres et arbustes et ajout d'une table de ping-pong: 25 471$;

2) École Fernand-Lefebvre: Aménagement d'un terrain de basketball avec bandes et ajout de bacs de jardinage avec mobilier urbain: 36 409 $;

Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe:

3) Immeuble Saint-Jude: Ajout d'un module de jeux psychomoteur et remplacement des surfaces amortissantes et ajout de bacs de jardinage: 40 500 $;

4) Immeuble Saint-Marcel: Aménagement d'une classe extérieure couverte avec mobilier urbain: 42 362 $;

Centre de services scolaire Riverside:

5) École Harold-Sheppard: Aménagement d'une classe extérieure avec mobilier urbain et ajout de modules de jeux de type psychomoteur: 20 824 $.

« Investir dans les installations extérieures de nos écoles est une idée gagnante pour tout le monde. Des centaines de jeunes de la région profiteront de nouvelles cours d’école attrayantes, modernes et sécuritaires. C’est une façon concrète et efficace de les encourager à être actifs et à bouger autrement tout au long de leur journée », mentionne Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

Précisons que l’aide financière annoncée est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école pour l’année scolaire 2020-2021 du ministère de l’Éducation.