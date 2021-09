Les sources de valeur de l’économie circulaire !

Participez à la 6e édition de la Grande rentrée DD ce 21 septembre de 9 h à midi. Le Comité 21 Québec et ses partenaires invitent gestionnaires, dirigeants et alliés du développement durable à l’événement économique phare de la Grande rentrée DD sous la thématique des sources de valeur de l’économie circulaire, qui aura lieu en formule virtuelle. Inscrivez-vous maintenant, c’est gratuit.

La thématique de cette 6e édition de la Grande rentrée DD va permettre aux entreprises, organisations et institutions de faire le lien avec la création de valeur, l’écoresponsabilité, les technologies propres et pour discuter des huit sources de valeur identifiées au printemps 2021 en France par l’ORÉE et ses parties prenantes : l’attractivité du territoire, la compétitivité, les nouveaux modèles économiques, l’innovation, l’emploi, l’environnement, le social/santé/bien-être et la coopération.

Cette rencontre incontournable en ligne sera l'occasion de discuter des progrès et des défis des entreprises face au virage nécessaire à prendre ensemble pour une économie forte et verte.

Tous les gestionnaires et dirigeants des petites et des grandes entreprises sont invités à venir découvrir les dernières innovations et à participer aux discussions.

Venez entendre Chantal Lemieux, présidente du CA du Comité 21 et associée au Réseau Conseil des sages, Julie Éthier, vice-présidente de Montérégie économique et directrice générale du Développement économique de l’aggl. de Longueuil (DEL) et partenaire du Fonds écoleader pour la Montérégie ; Jean-Jacques Drieux, directeur des pratiques d’affaires écoresponsables et technologies propres du DEL et agent du Fonds écoleader pour la Montérégie et en conférence d’ouverture présentée par Karine Casault, vice-président du CA et cofondatrice du Comité 21, Nathalie Boyer de l’organisation française, l’ORÉE.

Participez ensuite au débat animé par Josée Plamondon, directrice générale de Montérégie économique avec en panel Daniel Normandin du CERIEC, Claude Maheux-Picard du CTTÉI et Lorraine Simard du Comité 21 où le thème les sources de valeur de l’économie circulaire de la Montérégie sera mis sur table.

Découvrez la suite avec un 2e panel où les initiatives positives des dirigeants des entreprises seront discutées avec Jocelyn Laperle de l’Imprimerie Ste-Julie, Anne Patel de Kubbii et Jean-Sébastien Voghel de Idées durables pour Fondrémy.

Cette matinée riche de partage de connaissances et d’expérience permettra en clôture d’événement de dévoiler avec Nadine Maltais, directrice générale du CACVS, l’artiste gagnant de la première édition du programme Écoproduction artistique du CACSV et du Comité 21 où la valeur résiduelle industrie et art sera démontrée.

Mme Simard se dit tellement fière de constater les progrès et les belles synergies d’affaires dans les organisations et dans les territoires en faveur d’un monde engagé et écoresponsable!

Auprès d’elles pour les accompagner dans la voie de l’environnement et du leadership sociétal depuis près de 20 ans, elle confirme que le virage vert pour les organisations est une voie payante et positivement en marche. Fêtons la rentrée, en grande et ensemble, dans la voie du développement durable, écrit-elle.

La Grande rentrée DD en trois temps, septembre – avril - juin, est une initiative du Comité 21 Québec, du Conseil Patronal de l’Environnement du Québec (CPEQ), du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) et Synergie Québec avec l’appui des forces vives du Développement Économique de l’Agglomération de Longueuil (DEL), du Fonds Écoleader, de la MRC de Roussillon, de la MRC de Beauharnois-Salaberry, de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et du DEV de Vaudreuil- Soulanges, l’appui de Néomédia et la collaboration du Centre d’études et de recherche intersectorielles en économie circulaire (CERIEC), du CLD Brome-Missisquoi, du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS), du Conseil régional environnement de la Montérégie (CREM), de Fondrémy (Idées durables), de KUBBII, d’Imprimerie Ste-Julie, de Montérégie Économique et de l’Observatoire de la consommation responsable.