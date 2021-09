La population de Sorel-Tracy invitée à accroître sa vigilance

La direction de santé publique de la Montérégie invite la population à ne pas relâcher les mesures de protection contre la COVID, comme la distanciation sociale et le port du masque, afin d’éviter de propager la COVID qui est déjà très présente dans la région.

Actuellement, c’est dans la MRC de Pierre-de-Saurel que le taux d’acquisition quotidien de la COVID est le plus élevé dans toute la Montérégie avec une moyenne d’un peu plus de 20 nouveaux cas par jour par 100 000 habitants.

Comme c’est le cas partout au Québec, la maladie se propage principalement chez les personnes non vaccinées.

« Dans la région de Sorel, plusieurs écoles primaires sont aux prises avec des éclosions qui ont entraîné 92 cas et la fermeture de 19 classes. Même si les mesures nécessaires sont en place et que le milieu scolaire collabore très bien, j’invite toutes les personnes concernées à se faire tester rapidement et à s’isoler si elles présentent des symptômes », fait valoir Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

« Avec 77,2 % de la population totale qui est considérée adéquatement vaccinée, le réseau local de services Pierre-de-Saurel affiche l’un des meilleurs taux de la Montérégie. J’encourage cependant les gens qui n’ont pas reçu de vaccin à se faire vacciner sans tarder », poursuit-elle.