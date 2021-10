Le Vaisseau d’Or invite les jeunes à « Garder le CAP »

« Parce que tu comptes toi aussi, garde le cap! », c’est le message lancé par Le Vaisseau d’Or aux jeunes de la région de Sorel-Tracy dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales qui se déroulait cette semaine. Soulignons que l’organisme a les ressources disponibles pour soutenir les jeunes qui ont besoin d’aide.

Au Québec, un jeune sur cinq côtoie un proche vivant avec un trouble de santé mentale. Des centaines de jeunes de la région ne vivent pas leur adolescence normalement et d’autres entament le passage à la vie adulte avec un poids supplémentaire sur les épaules. Ces jeunes adultes côtoient une personne ayant un trouble de santé mentale dans leur vie : un parent, un frère ou une sœur, un ami ou une amie, un amoureux ou une amoureuse. Cette situation entraîne souvent des conséquences importantes :

• Ces jeunes traversent des difficultés qui affectent leur estime de soi, leur vie sociale, leur réussite scolaire et leurs projets d’avenir.

• Proches aidants malgré eux, ces jeunes ne vont pas pour la plupart rechercher l’aide nécessaire.

• Faute d’aller consulter ou demander de l’aide, ces jeunes sont plus à risques de développer eux mêmes un trouble de santé mentale.

Chercher de l'aide

Les jeunes de 18 à 25 ans peuvent faire partie de la solution et contribuer au rétablissement d’une personne ayant une maladie mentale, à condition de ne pas s’oublier. Le Vaisseau d’Or est la référence pour les familles sur le territoire de la MRC Pierre-De Saurel. Rappelons que les jeunes peuvent venir chercher de l’aide auprès de leurs intervenants s’ils ressentent du doute, de l’inquiétude, de la culpabilité, de la frustration et de la tristesse.

« Cette semaine, on lance un appel aux jeunes. Tu côtoies au quotidien une personne ayant un trouble de santé mentale? On veut te rassurer : c’est normal d’éprouver toutes sortes d’émotions. Ce que tu traverses au quotidien peut te faire vivre une grande fatigue mentale et physique, de la déprime, de la colère ou de la tristesse. C’est pourquoi c’est important de prendre soin de toi et de ne pas hésiter à demander de l’aide auprès du Vaisseau d’Or. Nos intervenantes qualifiées sont là pour t’écouter et te soutenir. On t’aidera à garder ton équilibre face à la maladie et t’offrira le soutien nécessaire pour t’aider à accompagner une personne dans son processus de rétablissement. Le Vaisseau d’Or est là pour t’aider à garder le CAP », a déclaré Claude Descheneaux, directeur général du Vaisseau d’Or.