Travaux effectués à la station de pompage de la rue Mandeville

La Ville de Sorel-Tracy souhaite aviser les résidents du secteur Tracy que des travaux planifiés, effectués par Hydro-Québec, sont prévus à la station de pompage SP-18, située au bout de la rue Mandeville, le 19 octobre entre 8 h 15 et 13 h 15.

Le ministère de l’Environnement a été avisé de ces travaux qui comprennent le remplacement de certaines composantes électriques en vue d’améliorer le fonctionnement de la station de pompage. Pour effectuer les travaux de façon sécuritaire, la station de pompage doit obligatoirement être mise hors service pour la durée des travaux. Cet arrêt de la station occasionnera une surverse momentanée d’eaux usées.

Afin de faciliter les travaux et de minimiser les impacts sur l’environnement, nous demandons aux résidents concernés les mesures suivantes :

• Limitez votre consommation d’eau le 19 octobre entre 7 h et 13 h 30 ;

• Aux industries, grandes entreprises et aux organismes institutionnels concernés : diminuez, dans la mesure du possible, les rejets à l’égout durant cette même période.

Par ailleurs, pour assurer la pérennité des infrastructures de traitement des eaux, la Ville rappelle qu’en tout temps il est nécessaire d’utiliser les toilettes et les éviers de façon responsable, afin de ne pas y jeter, par exemple, des résidus de table, des matières solides (tampons, serviettes hygiéniques, soie dentaire, lingettes humides, etc.) et des résidus domestiques dangereux.