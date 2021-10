La Ville de Sorel-Tracy présente à un événement majeur en recrutement

Les 14 et 15 octobre derniers, le directeur du Service des ressources humaines de la Ville de Sorel-Tracy, Denis Péloquin, a participé à la Foire nationale de l’emploi au Stade olympique de Montréal.

C’est en tant que membre du Chantier d’attraction de la main-d’œuvre que la Ville de Sorel-Tracy a été invitée à se joindre à d’autres intervenants de la région afin d’animer un grand espace consacré à Sorel-Tracy et sa région.

La Foire nationale de l’emploi est présentée conjointement avec le Salon national de l’éducation et le Salon études et séjours à l’étranger, ce qui en fait un important rassemblement consacré au monde de l’emploi, de l’éducation, de la formation et de la carrière avec une participation de plusieurs centaines d’exposants et des milliers de visiteurs.

La Ville a collaboré avec des représentants du Carrefour Jeunesse-Emploi de Pierre-De Saurel, de L’Orienthèque et de la MRC de Pierre-De Saurel afin de faire découvrir la ville, les opportunités de carrières et les nombreux avantages que représente Sorel-Tracy comme milieu de vie à des centaines de personnes en quête d’un nouvel emploi.

Rappelons que le Chantier d’attraction de la main-d’œuvre est un regroupement d’organismes qui travaillent ensemble dans le but d’attirer de la main-d’œuvre dans la grande région de Sorel-Tracy.