Il sera plus facile d'aller à Cuba

Au cours de la dernière année, plusieurs histoires d’horreurs concernant des tests positifs à Cuba et qui ont fait vivre l’enfer à plusieurs voyageurs ont refroidi les touristes, les amateurs du sud pourront enfin renouer avec les tout inclus de Cuba.

À partir du 15 novembre, le processus sera beaucoup plus simple, car les voyageurs entièrement vaccinés n’auront pas à fournir de résultat négatif à la COVID-19 ou à se mettre en quarantaine à leur arrivée au pays.

Les passagers devront présenter une preuve de vaccination, remplir le formulaire de santé fourni à bord de l'avion et présenter une preuve d’assurance COVID-19 aux autorités.

Les passagers non vaccinés devront toujours fournir un résultat négatif à un test PCR effectué moins de 72 heures avant le départ, autant pour monter à bord du vol au Canada que pour être autorisés à entrer dans le pays.

« Nous avons repris les vols vers Cuba le mois dernier et nos clients sont ravis d’être de retour dans cette destination vacances populaire. Des plages immaculées à l’accueil chaleureux des Cubains, en passant par les magnifiques hôtels, nous avons reçu des commentaires extrêmement positifs. Nous avons hâte de reprendre notre programmation en force maintenant qu’il est plus facile que jamais de visiter cette destination emblématique, et nous sommes heureux d’emmener encore plus de Canadiens sur ses plages ensoleillées cet hiver », a mentionné Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec.