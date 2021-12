Steven Guilbeault espère bannir six articles de plastique à usage unique

Les jours sont comptés au Canada pour les sacs d’épicerie en plastique et les contenants à emporter en polystyrène.

Le gouvernement fédéral a publié un projet de règlement qui interdirait la fabrication, l’importation et la vente de six articles en plastique à usage unique qui sont difficiles à recycler et qui pourraient être remplacés par des articles moins nocifs pour l’environnement.

Le projet de règlement fédéral vise à éliminer de la vie quotidienne des Canadiens les articles en plastique suivants: les sacs d’emplettes, les ustensiles, les récipients pour aliments fabriqués à partir de «plastiques problématiques», les anneaux qui relient six canettes ou bouteilles, les petits bâtonnets à café et les pailles.

Le règlement proposé prévoit une exception pour les patients et les personnes ayant certains handicaps qui ont besoin de pailles flexibles en plastique à usage unique afin de manger, boire ou prendre des médicaments.

Le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré il y a plus de 18 mois que certains articles de plastique à usage unique seraient éliminés d’ici 2021, mais la pandémie a retardé à Ottawa l’évaluation des articles à cibler en premier.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que le processus d’élaboration des règlements provisoires et définitifs devrait maintenant permettre à l’interdiction d’entrer en vigueur au Canada d’ici la fin de 2022.

Mia Rabson, La Presse Canadienne