La Ville de Sorel-Tracy présente son budget 2022

Afin de poursuivre la réalisation de projets déjà amorcés, tout en assumant les coûts des biens et services qui ont augmenté, le conseil municipal a adopté un budget prévoyant une légère hausse du compte de taxes de moins de 2 %, ce qui est inférieur à l’augmentation du coût de la vie observée au Québec dans les derniers mois.

« Pour cet exercice budgétaire, nous avons travaillé afin de trouver un juste équilibre entre notre volonté de poursuivre un maximum de projets et la hausse des coûts fixes de nos opérations. Nous avons rigoureusement évalué les différentes options afin de proposer un budget équilibré qui mise sur le maintien de la qualité de vie des citoyens. En 2022, nous continuerons notamment nos démarches pour la relance du centre-ville, nous mettrons sur pied une nouvelle politique de l’arbre et resserrerons notre politique environnementale. De plus, nous prévoyons inaugurer notre terrain synthétique et compléter diverses étapes pour notre nouveau complexe aquatique. À travers tous ces projets, nous tenons à nous doter d’outils et de ressources pour pouvoir être efficacement à l’écoute des citoyens, notamment avec la mise sur pied de notre plateforme de consultation citoyenne. »

- Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin

En ce qui a trait au budget de fonctionnement, notons que les revenus devraient atteindre 64,5 M$, en hausse de 3,4 M$ par rapport à ceux de 2021. Quant aux dépenses, la Ville prévoit qu’elles seront de 67,7 M$, ce qui représente une augmentation de 2 M$. Afin d’équilibrer le budget, la Ville prévoit utiliser principalement une partie de ses excédents accumulés des dernières années.

Compte de taxes

En 2022, il y aura une légère hausse du compte de taxes, en dessous de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour les citoyens de Sorel-Tracy.

Voici ce que cette hausse aura comme effet sur le compte de taxes de la maison moyenne, évaluée à 191 613 $. Considérant que la dette du secteur Sorel diminue, le compte de taxes total pour cette maison moyenne sera de 2 486 $, soit une hausse de 32 $ (1,31 %). Dans le secteur Tracy, ce montant sera de 2 485 $, soit une hausse de 49 $ (1,99 %). Ces sommes incluent une augmentation de 10$ sur les matières résiduelles, de même que les autres tarifications qui apparaissent sur le compte de taxes (eau, eaux usées, réfection du réseau routier local).

Comment sera investi chaque dollar en 2022?

Sur chaque dollar, 24 cents serviront à des fins de loisirs, sports et culture. Cela comprend les dépenses relatives aux immeubles et aux opérations des bibliothèques, des piscines, du colisée Cardin, des patinoires extérieures, du curling Aurèle-Racine, des maisons des jeunes, du centre récréatif Au-fil-des-ans et bien d’autres. Cette portion des dépenses comprend aussi toutes les contributions versées aux organismes afin de supporter leurs activités à vocations récréatives, sociales ou culturelles.

Une portion importante de chaque dollar sera consacrée à la sécurité publique, soit 20 cents pour les services de la Sûreté du Québec et pour le Service de protection et d’intervention d’urgence, incluant les premiers répondants.

Par ailleurs, l’hygiène du milieu, qui comprend le traitement et la distribution de l’eau potable, la gestion des matières résiduelles, l’entretien du réseau d’aqueduc et d’égouts et le développement durable, comptera pour 15 cents par dollar.

Les activités de transport, qui incluent les dépenses relatives au déneigement, à l’entretien du réseau routier, à l’éclairage des rues, ainsi qu’au transport en commun, représenteront 14 cents par dollar.

Enfin, 27 cents seront dédiés à l’administration générale, au service de la dette, à l’urbanisme, au génie, au logement social et aux immobilisations payées comptant.

Pour le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, la Ville « est sensible à la situation économique actuelle au Québec et notre budget 2022 tient compte cette réalité ».