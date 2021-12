Un appui de 450 000 $ pour l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie

Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond annonce qu’une somme de 450 000 $ est accordée à l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) dans la circonscription de Richelieu pour un projet d’infrastructure dans le cadre du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Le projet consistera à construire un édifice selon les normes exoénergétiques et écologiques pour accueillir des expositions, une boutique souvenir ainsi qu’une salle multifonctionnelle. Le complexe comportant des installations numériques, informatiques et multimédias à la fine pointe de la technologie contribuera à offrir aux visiteurs une expérience pédagogique et culturelle novatrice, et ce tout au long de l’année. Des sentiers pédestres et des espaces de détente seront également aménagés.

Répondant aux priorités établies de la région, les initiatives mobilisatrices choisies dans les régions du Québec pour ce volet du FRR auront des retombées positives pour les collectivités.

« Aujourd’hui, je suis fière d’annoncer ce soutien financier qui fera rayonner la belle région de la Montérégie. C’est d’ailleurs un fonds qui donne la possibilité aux communautés de l’ensemble des régions du Québec de rendre leur milieu de vie plus attrayant et de stimuler leur économie en misant sur des initiatives innovantes. »

- Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

« Je me réjouis du financement accordé à l’UQROP, qui contribuera au rayonnement de la municipalité de Saint-Jude et de son projet « Chouette à voir ». Notre région regorge de richesses et d’attraits touristiques qui se doivent d’être entretenus à leur juste valeur. En ce sens, je tiens à remercier ma collègue et ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, de cet investissement majeur dans notre région. »

- Jean-Bernard Émond, député de Richelieu