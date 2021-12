Entente entre la Ville et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Sorel-Tracy

Une entente est intervenue en début de semaine entre la Ville de Sorel-Tracy et le Syndicat des fonctionnaires municipaux (FISA) en vue du renouvellement de la convention collective des cols blancs. Le document a été approuvé à 73,89% par les membres du syndicat, mais aussi par le conseil municipal de la Ville de Sorel-Tracy.

Les négociations se sont déroulées sur une période d’un an dans un climat constructif, sans qu’aucun moyen de pression ne soit exercé. Le nouveau contrat de travail d’une durée de 5 ans permet une plus grande souplesse dans la gestion des horaires de travail, en plus de favoriser la rétention des employés les plus expérimentés.

En vertu de l’entente, les comités de négociations se sont entendus sur des augmentations salariales raisonnables dans les circonstances, lesquelles s’échelonnent sur 5 ans: 1%, 1,75%, 1,75%, 1,5% et 1,75%. De plus, la nouvelle convention collective se traduit dans certains services par une modification des horaires de travail afin de maintenir une offre de services adaptée aux besoins des citoyens.

Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, se réjouit de cette entente : « Le conseil municipal avait donné le mandat au comité de négociation patronal de s’assurer que la capacité de payer des citoyens était respectée. Cette nouvelle convention collective répond parfaitement à cette demande et je remercie le syndicat pour son ouverture tout au long de cette négociation ».

Les deux parties signeront officiellement la nouvelle convention collective au début de l’année. Le contrat de travail sera en vigueur de 2021 à 2025.