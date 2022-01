COVID-19 Une chasse inutile aux tests rapides de dépistage

Dès la première journée de l’arrivée dans les pharmacies des tests rapides pour détecter la COVID-19, la population s’est empressée de tenter de s’en procurer. Malheureusement, plusieurs sont toujours en attente d’obtenir cette petite boîte verte.

Les cas de COVID-19 explosent dans la région et partout dans la province. La plupart des pharmacies ne peuvent pas fournir à la demande, car la livraison se fait attendre. Un total de 4,5 millions de tests a été distribué depuis le 20 décembre. La plus récente livraison aurait eu lieu entre Noël et le Jour de l’an, mais ce n’est que 60 000 boîtes pour tout le Québec.

Les pharmaciens avaient espoir de recevoir des tests aujourd’hui, mais selon l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires cela ira à la semaine prochaine. D’ailleurs, il est conseillé aux gens de cesser de faire le tour des pharmacies, car il n’en reste plus à aucun endroit.

Un peu avant Noël, il était possible de s’en procurer en ligne pour des sommes faramineuses allant jusqu’à 500 $. La situation a vite été prise en charge par les plateformes de vente comme Marketplace et Kijiji qui effacent ce type d’annonce, car cette vente est illégale.