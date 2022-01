Assouplissement des critères d'admissibilité aux logements sociaux

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest a annoncé l’assouplissement des critères d’admissibilité dans les HLM vacants du Québec. Le tout entre en vigueur cette semaine.

Rappelons que les ménages qui habitent dans un HLM paient un loyer correspondant à 25 % de leurs revenus. De plus, l’objectif est de favoriser une occupation optimale des logements sociaux vacants.

Il semblerait que depuis plus de deux ans dans certaines municipalités on les attribue à des ménages à la recherche d’un logement et dont le revenu dépasse celui fixé pour y être admissible.

Le gouvernement du Québec augmente ainsi l’accessibilité aux logements sociaux en offrant une plus grande latitude aux offices d’habitation pour répondre aux besoins sur le terrain. Les offices d’habitation devront toutefois conserver des unités disponibles. Par ailleurs, il convient de souligner que des Québécois sur une liste d’attente pour un logement social dans une localité peuvent demander d’obtenir un logement social dans une municipalité dans laquelle il y a des HLM vacants et où il n’y a pas de liste d’attente.