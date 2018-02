Lessard et Doyon arpenteurs-géomètres passe aux mains de trois jeunes entrepreneurs!

En décembre dernier, trois jeunes entrepreneurs ont procédé à l’acquisition du bureau d’arpenteurs-géomètres, Lessard et Doyon, ayant pignon sur rue au 343, boulevard Poliquin à Sorel-Tracy. L’entreprise devient Geoterra arpenteurs-géomètres.

En effet, Marc Lachapelle et Michaël Comeau, arpenteurs-géomètres chez Lessard et Doyon depuis respectivement 2009 et 2010, et originaires de la région de Sorel Tracy, ont unis leurs forces à celles de Martin Plourde également arpenteur géomètre. Les trois professionnels procèdent à la relève entrepreneuriale de Louis Lessard et Pierre Doyon, après plus de 35 ans de pratique. « Lorsque Marc et Michaël m’ont approché pour me joindre à eux, je n’ai pas hésité une seconde. J’ai emménagé à Sorel-Tracy afin de joindre l'équipe et relever un nouveau défi » souligne Martin Plourde, arpenteur-géomètre et associé.

Souhaitant consolider les services d’arpentage offerts dans la région de Sorel-Tracy,

Geoterra arpenteurs-géomètres a récemment fait l’acquisition du greffe de Luc Gendron. Détenu dans la dernière année par le bureau d'arpenteurs-géomètres Bérard Tremblay, les services du greffe qui étaient offerts au 645, route Marie-Victorin, sont désormais transférés au 343, boulevard Poliquin.

Le travail des arpenteurs-géomètres est exécuté suivant des normes de pratiques règlementées par l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, dont la mission est de protéger le public.

« Dans le processus de vente de leur propriété, la majorité des gens auront besoin de nos services une ou deux fois dans leur vie. Nous sommes confiants que notre équipe d’expérience continuera de répondre adéquatement à toutes les demandes liées à l’arpentage foncier, entre autres » affirme Michaël Comeau, associé. D’ailleurs, à la suite de la retraite de Pierre Doyon et Louis Lessard, l’équipe dispose d’autant de disponibilités pour accueillir de nouveaux mandats.