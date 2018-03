Deuxième Salon des affaires de Sorel-Tracy en préparation

Cournoyer communication marketing et CJSO 101,7 FM sont fiers d’annoncer la tenue de la deuxième édition du Salon des affaires de Sorel-Tracy le jeudi 24 mai prochain de 13 h à 21h à l’Hôtel de la Rive. Cet événement s’adresse aux gens d’affaires, qu’ils soient issus de la grande entreprise, propriétaires de PME ou travailleurs autonomes ainsi qu’à la population en général et il n’y a aucun frais d’entrée.



L’an dernier, nous avons mis sur pied cet événement auquel environ 700 personnes ont participé. Nous travaillons actuellement à la préparation de la deuxième édition qui amènera son lot de nouveautés dont la 3 e édition du Souper-gala des apprentis entrepreneurs organisé par la Communauté entrepreneuriale de Pierre-De Saurel ».



« Cet événement rassemblera des élèves du cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat de l’école secondaire Fernand-Lefebvre qui présenteront leurs projets d’affaires, ainsi que des étudiants du programme de développement d’application Web et mobile du Cégep de Sorel-Tracy qui défendront leur projet technologique dans le cadre du MashUp 2018. Le tout se terminant par un Souper-gala en présence d’entrepreneurs, des membres du jury, des collaborateurs et de clients potentiels soit environ 110 personnes durant toute la journée. Autre nouveauté importante pour cette deuxième édition; des ateliers-conférences gratuits pour les visiteurs et les exposants. Ces ateliers se dérouleront à l’intérieur même du Salon », explique Laurent Cournoyer, président directeur général de Cournoyer communication marketing et de CJSO 101,7 FM et instigateur de l’événement.



En rassemblant le milieu d’affaires sous le même toit, le Salon est pour les exposants l’occasion par excellence de faire du réseautage, de promouvoir leurs produits et services, et de s’informer sur les dernières tendances entrepreneuriales grâce notamment aux repas-conférences et aux ateliers-conférences, animés par des professionnels réputés. « En outre, les exposants bénéficient d’un plan de promotion complet qui offre une visibilité maximale à leur entreprise, non seulement lors du Salon mais aussi dans un cahier promotionnel, à la radio, sur Internet, dans des capsules Web et sur les médias sociaux. Cette promotion à 360 degrés permet aux gens d’affaires de faire connaître leurs entreprises, leurs produits et services », assure Laurent Cournoyer, qui conclut : « Ce Salon est un événement rassembleur et il est aussi un important outil de développement et de promotion pour les entreprises d’ici et pour notre économie régionale. »



Sorel-Tracy Nissan et Desjardins sont les partenaires principaux de cet événement. La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy s’occupe à nouveau de l’organisation et de la vente des billets pour les repas-conférences. Plusieurs des exposants et des partenaires de l’an dernier ont confirmé leur retour pour cette deuxième édition. Pour y participer à titre d’exposant et/ou de partenaire, contactez-nous rapidement !