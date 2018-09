Plus de 130 municipalités réaliseront des économies importantes

À l’occasion d’une réunion récemment, les membres du comité exécutif de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ont approuvé le contrat avec SSQ, Société d’assurance-vie, résultant d’un appel d’offres public effectué par l’UMQ pour 133 municipalités membres de son regroupement en assurances collectives Québec – Beauce – Portneuf – Mauricie – Laurentides – Outaouais, afin d’obtenir une tarification pour leurs employés et élus.

Cette démarche générera, à terme, des économies avantageuses à la fois pour ces municipalités, leurs employés et leurs contribuables. En effet, la nouvelle tarification proposée permettra aux membres du regroupement de bénéficier d’une baisse annuelle de plus de 6 % pour chacune des deux premières années. Ainsi, avec ce nouveau contrat, les municipalités obtiendront les conditions financières les plus avantageuses possible, et ce, tout en offrant un service de qualité aux assurés.

Rappelons que, depuis maintenant vingt ans, plus de 350 municipalités participent à un des quatre regroupements d’achats en assurances collectives mis en place par l’UMQ, qui comptent plus de 10 000 employés municipaux avec plus de 59 millions $ en primes annuelles. Elles ont ainsi accès à un programme exclusif de consultation et de suivi pour la gestion des dossiers d’assurance collective de leurs employés et élus. En plus d’offrir des avantages financiers importants, ce programme leur propose la meilleure couverture d’assurance adaptée à leurs besoins.

Ce programme est un des nombreux produits et services offerts par l’UMQ à ses membres, qui permettent aux municipalités de bénéficier d’importantes économies.