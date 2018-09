4 solutions pour sensibiliser vos salariés au développement durable

Le développement durable est un bon moyen de créer des valeurs au sein de l’entreprise mais aussi de fédérer autour d’une cause. Motivés, les salariés seront plus productifs. Pour le dirigeant, elle est source de notoriété mais aussi d’économie et de compétitivité. Alors, comment devenir une entreprise responsable ?

1.Mobiliser les salariés

Les salariés sont les premiers maillons de l’engagement autour du développement durable. Un responsable ou une équipe, selon la taille de l’entreprise, seront les référents du projet. A partir de l’analyse de l’existant, ils détermineront les domaines où progresser, établiront les objectifs à atteindre et mettront en place une stratégie dont ils suivront la mise en œuvre et le suivi.

2.Des messages attractifs

Les salariés s’approprieront les messages s’ils sont simples mais répétés sur différents supports et sous différentes formes : le journal d’entreprise, l’infolettre, l’intranet… Vous pourrez même créer un quizz pour vérifier leur compréhension et leur pertinence.

Pour davantage d’authenticité, faites appel à des acteurs maîtrisant bien le sujet, ils sauront partager les enjeux du développement durable avec encore plus de passion.

3.Une communication interne ludique

Rien de plus fédérateur que des évènements d’entreprise. Programmer une activité de team building à Montréal, des ateliers, des conférences sont autant d’actions positives pour faire adopter des comportements responsables et fédérer autour de votre projet.

Pourquoi ne pas organiser aussi par exemple une semaine du développement durable dans l’entreprise au moyen d’activités variées pour encore mieux convaincre du bien-fondé de votre engagement ? Contactez des associations pour l’animer autour de thèmes motivants : la collecte (piles, vêtements, plastique, papier, cartouches d’encre…), le tri, la réduction du gaspillage, la lecture des étiquettes de certains produits pour les sensibiliser aux perturbateurs endocriniens, le recyclage des objets, le fonctionnement d’une filière écoresponsable, des expositions diverses autour de la thématique…

4.Un écho vers les consommateurs

Profitez-en pour véhiculer une image dynamique de votre entreprise, ancrée dans les enjeux de la société actuelle. Faites rejaillir vos actions à travers votre communication externe, les réseaux sociaux par exemple, la presse sous forme de communiqués, une journée portes ouvertes, une vidéo d’entreprise…

Votre engagement auprès du public vous obligera à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en amont. Un peu de pression positive, histoire de vous booster !

Le développement durable ne doit pas être un prétexte de communication sans quoi il serait voué à l’échec.