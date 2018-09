5 techniques infaillibles pour booster la notoriété de votre entreprise

Plus une entreprise et connue et reconnue, plus elle attirera de nouveaux clients. Comment dès lors améliorer sa visibilité et développer sa présence sur son secteur d’activité ?

1)Un site web

La première étape, surtout à l’heure de la digitalisation, est la création d’un site web, un vrai plus pour votre image même si vous ne vendez rien en ligne. D’ailleurs, il vous sera toujours conseillé par une agence de marketing.

Pour un bon référencement, son contenu sera unique et actualisé régulièrement par des informations utiles et de qualité. Un design simple, une stratégie de mots clés efficace, une animation régulière sont la clé du succès.

Soyez actif : organisez par exemple des concours avec lots à gagner et dont les réponses se trouvent sur votre site pour obliger vos clients et prospects à parcourir l’ensemble de vos pages. Cela peut être un simple quizz. Vous boosterez le nombre de visites. Annoncez-les par voie de presse ou sur les réseaux sociaux, des messages sur Twitter par exemple.

2)Une présence obligatoire sur les réseaux sociaux

Identifiez votre cible et réalisez une video corpo pour davantage d’efficacité. Vous la posterez sur Instagram, Printerest, Facebook… des espaces de communication à moindres frais et très fréquentés. Une vidéo vous aidera à vous démarquer de la concurrence, des images valent mieux que de longs messages.

Les réseaux sociaux sont un excellent outil pour vous rapprocher de votre clientèle, discuter avec elle et mieux répondre à ses attentes.

3)Trouver des partenariats

Un autre bon moyen de gagner en notoriété est d’apparaître sur les sites qui en ont déjà, les sites connexes à votre activité. Négociez des liens avec eux, proposez des tests de produits ou des invitations à des évènements. Soyez inventif et attractif.

4)Faire de la publicité

La pub marche encore, qu’elle soit classique ou on line. Sur internet, vous n’achèterez pas d’espace sauf si vous décidez d’acheter du référencement sur les moteurs de recherche. Une page sur les réseaux sociaux peut suffire.

Côté papier, les flyers, les plaquettes et affiches ou les encarts dans la presse obtiennent toujours de bons retours.

5)Chouchouter la presse

Vous pouvez communiquer à moindres frais avec un bon impact au moyen de communiqués de presse. Même sur le web, il est possible d’engager ces actions avec en plus des liens vers votre site. En revanche, il faudra toujours trouver des informations pertinentes susceptibles de les intéresser.

Avant toute initiative, n’oubliez pas de mettre au point une stratégie de communication et d’en mesurer les retours.