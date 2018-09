Qu’est-ce que l’agrégation de flux?

Sur le Web, et plus particulièrement sur un seul et même site Internet, on retrouve une grande quantité d’informations, d’articles et de contenus multimédias qu’on appelle généralement fil d’actualité ou fil d’information. Procéder à l’agrégation de flux permet de recueillir des flux d’informations de plusieurs sites Internet afin de les gérer (comprendre comment ils fonctionnent, leurs sources et leurs destinations). Un agrégateur de flux a donc pour but de faciliter la veille de sites Internet grâce à une consultation efficace de leurs nouveaux affichages et de la modification de leurs contenus. Il peut s’agir d’une application, d’un logiciel ou d’un service en ligne. Créés originellement pour comparer les prix de certains produits sur le Web, les agrégateurs de flux ont vu leur offre prendre de l’expansion et ils s’adressent dorénavant davantage aux entreprises présentes sur la toile.

Les avantages

Le principal avantage d’un agrégateur de flux est qu’il permet d’optimiser la veille de sites Web en permettant à l’utilisateur d’obtenir automatiquement les informations de mises à jour des blogues et sites Internet qu’il suit, sans avoir à les visiter un par un. Ainsi, les flux RSS – et l’agrégateur de flux – vous permettent de recueillir les informations dont vous avez besoin de manière automatisée. L’agrégateur de flux permet ensuite de regrouper ces informations à un seul et même endroit. Cet outil permet également d’organiser les fils d’informations en dossiers et en sous-dossiers afin de bien s’y retrouver. L’agrégation de flux permet ainsi de mieux organiser votre contenu et sert d’outil de suivi. Elle est utilisée, notamment, par plusieurs entreprises qui souhaitent automatiser leurs ventes.

Comment ça fonctionne

Pour vous abonner aux flux RSS d’un site Web qui vous intéresse, il suffit de rechercher l’icône orange symbolisant ceux-ci et de cliquer dessus; il y a également plusieurs extensions qui peuvent être installées à votre navigateur. Il existe plusieurs types d’agrégateurs de flux : ceux de base recueillent les informations provenant de journaux, blogues, sites Web ou bases de données. D’autres, plus poussés, proposent des services axés sur le vidéo ou l’audio, pour le téléchargement automatique de podcasts et d’émissions audio ou vidéo, par exemple et des services de gestion des réseaux sociaux permettant de gérer plusieurs comptes et marques sur les médias sociaux. Il existe enfin des agrégateurs automatiques, généralement disponibles sur les appareils intelligents, et permettant de sélectionner des articles pouvant vous intéresser en se basant sur des critères personnels précis.

Comme vous le voyez, les utilisations sont multiples et dépendent évidemment de l’utilisation que vous souhaitez en faire. Il existe heureusement des entreprises spécialisées en informatique qui pourront vous aider à mieux évaluer vos besoins afin de vous assurer une veille informatique efficace et personnalisée.