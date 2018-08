La succursale Brunet Contrecoeur entièrement rénovée grâce à un investissement majeur

Les pharmaciens propriétaires David Gauthier, Francis St-James, Michel Couture et Richard Blais, et McMahon Distributeur pharmaceutique Inc., franchiseur de l’enseigne Brunet, sont heureux d’annoncer officiellement la fin des travaux à leur succursale Brunet Contrecoeur, située au 4913, route Marie-Victorin.

À la suite d’importantes rénovations qui ont débuté il y a 4 mois, cette succursale Brunet propose dorénavant à sa clientèle le plus récent concept de l’enseigne avec plus de choix, plus d’espace et plus de services.

« Nous sommes heureux de renforcer notre présence dans la région de la Montérégie, et tout particulièrement à Contrecoeur. La conversion de succursales au concept de « pharmacie du futur » permet d’offrir à nos clients une expérience améliorée tant sur le plan de l’aménagement, que des produits et des services », a déclaré Luc Martinovitch, vice-président et directeur général de McMahon Distributeur pharmaceutique inc.

Rénovée grâce à des investissements importants, cette succursale possède maintenant une surface de vente élargie, offrant ainsi une plus grande variété de produits. Tout a été pensé pour rendre l’expérience client des plus agréables : l’éclairage, l’aire d’attente, un décor plus invitant et épuré misant sur le confort, la hauteur des plafonds et la signalisation, en plus d’offrir une gamme de services personnalisés

« Du côté professionnel, l’élément central est sans contredit l’aménagement plus fonctionnel du laboratoire. Les patients pourront interagir plus facilement avec les pharmaciens pour bénéficier de leurs conseils d’experts », a souligné M. Martinovitch.

Afin de répondre adéquatement aux besoins de la population, la succursale propose toujours de nombreux services complémentaires dont la consultation personnalisée, le suivi de l’hypertension artérielle et autres conditions chroniques, la clinique santé-voyage, un service de vaccination pour petits et grands, la location et la vente de produits orthopédiques, ainsi que quelques nouveautés comme une section de produits naturels Naturiste.

Du côté de la boutique, une plus grande variété de produits en nutrition sportive est proposée, ainsi qu’un plus grand éventail de produits et de marques tel que La Roche Posay, Zorah, Pupa et Burt’s Bees que l’on peut maintenant retrouver dans la section dermocosmétique. En plus du réaménagement de la succursale, toutes les sections de la pharmacie sont dotées d’une nouvelle signalisation facilitant la circulation et le repérage des articles recherchés. Au comptoir de la courtoisie, le service de développement de photos et la prise de photos pour le passeport est maintenant plus fonctionnel.

« Nous sommes fiers de dévoiler aujourd’hui notre nouvelle pharmacie et de contribuer chaque jour à la santé et au bien-être de la population de Contrecoeur», ont déclaré Michel Couture et Richard Blais, deux des pharmaciens propriétaires, déjà présents dans la grande région de Sorel-Tracy depuis bientôt 25 ans ». « Une expérience santé améliorée à tous les niveaux, voilà ce que notre équipe souhaite dorénavant offrir à la clientèle », a ajouté David Gauthier, également pharmacien propriétaire associé depuis 2012.