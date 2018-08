Lussier Dale Parizeau est heureux d’annoncer l’acquisition de Trinome Conseils

Patrice Jean, président et chef des opérations de Lussier Dale Parizeau ainsi que M. Pascal Beaulieu, M. René Roy et Mme Isabelle Simoneau associés de Trinome Conseils, sont heureux d’annoncer l’acquisition de Trinome Conseils par Lussier Dale Parizeau.

Cette transaction s’aligne parfaitement avec la vision de stratégie de croissance et de développement de Lussier Dale Parizeau. Elle correspond également à sa volonté d’offrir à ses clients un plus large éventail de produits et services. Suite à cette acquisition, Lussier Dale Parizeau comptera près de 800 employés, répartis dans 28 succursales et desservant plus de 155 000 clients.

Trinome Conseils élabore des solutions sur mesure pour ses clients en établissant un lien durable avec eux, en assurance collective, en régime de retraite, en ressources humaines et en santé et sécurité au travail. La combinaison de l’expertise chevronnée des deux entreprises va apporter une valeur ajoutée, permettant notamment de bonifier l’expérience de nos clients. À cet effet, les trois associés et les employés de Trinome Conseils poursuivront leur mission de bien servir leurs clients au sein même de Lussier Dale Parizeau.

« Cette nouvelle acquisition réaffirme notre volonté d’innover et de protéger le patrimoine de milliers de personnes et d’entrepreneurs du Québec, en unissant deux entreprises qui partagent les mêmes valeurs d’excellence, de rigueur, de transparence et d’intégrité » , souligne André Lussier, président du conseil d’administration.

« Deux priorités découlent de cette transaction soit, présenter des services plus étendus et plus diversifiés à nos clients en leur faisant bénéficier de l’offre globale proposée par Lussier Dale Parizeau. Également, solidifier nos équipes et notre avenir afin de continuer d’offrir la qualité recherchée par nos clients » rajoutent les trois associés de Trinome Conseils.