Garaga achète le manufacturier de portes de garage Mid-America Door

Garaga, chef de file manufacturier de portes de garage, annonce l’acquisition de l’entreprise américaine située à Ponca City en Oklahoma, Mid-America Door. Les entreprises Garaga et Mid-Ameria Door fabriquent des portes de garage sectionnelles pour les marchés résidentiel, commercial, agricole et industriel.

Cette transaction permettra à Garaga de poursuivre sa croissance et son développement au Canada et aux États-Unis. Garaga est plus reconnue comme étant un fabricant de portes de garage isolées utilisant le polyuréthane comme type d’isolant, tandis que Mid-America Door l’est surtout pour ses portes non isolées ou isolées avec du polystyrène.

Garaga va accroître sa présence sur le marché américain grâce à cette acquisition stratégique. Comme le disait Maxime Gendreau, coprésident de Garaga « Nous sommes très fiers d’ajouter les produits Mid-America Door à notre gamme puisqu’ils complémentent parfaitement notre offre au marché. Garaga fait sa marque grâce à ses portes de garage isolées au polyuréthane et Mid-America Door pour ses portes sectionnelles non isolées ou utilisant le polystyrène comme isolant. »

Il ajoutait en plus : « Grâce à la position géographique de Mid-America Door dans le cœur des États-Unis, leur réseau de distribution est parfaitement complémentaire au nôtre, car nos distributeurs sont surtout situés dans le Nord-est et le Midwest des États-Unis. Le réseau de distribution de Mid-America Door pour sa part est principalement localisé dans le centre-sud des États-Unis. Grâce à cette transaction les produits des deux compagnies seront disponibles dans plus de 40 états des États-Unis. »

La direction de Garaga continuera à faire croître les deux marques de façon séparée tout en mettant en commun les forces de chacune des entreprises. Martin Gendreau, coprésident de Garaga a ajouté : « Nous sommes très enthousiastes de l’opportunité qu’apporte cette acquisition afin de combiner l’expertise et le savoir-faire de chacune de nos entreprises afin de mieux desservir nos réseaux de distribution. » Il a aussi ajouté : « La culture et les valeurs de chacune de nos entités se ressemblent beaucoup. Nous allons encourager la direction actuelle de Mid-America Door à continuer à faire ce qu’elle fait déjà très bien en fournissant des produits de qualité et de service à la clientèle à son réseau de distributeurs. »