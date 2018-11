Réseau des Mères en Affaires: réseautage et soutien pour les mamans entrepreneures

Vous êtes maman et en affaires dans la région? Si oui, saviez-vous qu’il existe un endroit où vous pouvez réseauter, échanger et discuter avec d’autres mamans? Le réseau mère en affaires compte des dizaines de membres à l’aube de son cinquième anniversaire d’existence dans la province.

Qu’est-ce que le RMA? Formations, réseautage, références, soutien, congrès annuel et événements mensuels. Voilà quelques mots qui décrivent très bien cette entité présente dans 25 régions de la province qui soufflera ses cinq bougies en 2019.

Une participation aux activités pour deux bonnes causes

Le RMA est né de l’initiative de Christine Marcotte. Après avoir travaillé dans le domaine de l’animation, elle a décidé de mettre sur pied cette ressource. Fait intéressant: si vous devenez membre, vous pourrez assister à toutes les activités du RMA partout à travers la province. Une belle façon de tisser des liens pour les travailleuses autonomes.

Pour être membres du RMA, les femmes peuvent choisir entre trois forfaits variant de 300$ à 500$ par an. Chaque de ces offres comprend différents services comme une biographie personnalisée, du coaching d’affaires, une boîte à démarrage d’entreprise et plus. Précisons aussi qu’il n’est pas nécessaire d’être membre pour assister aux activités puisqu’il y a un tarif pour les non-membres.

Les femmes qui ne sont pas mères aussi sont les bienvenues dans ce regroupement où l’entraide est la pierre d’assise.