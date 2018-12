Complexe portuaire de Sorel-Tracy : une étape majeure franchie

« Ce matin, nous franchissons une étape majeure dans la réalisation du complexe portuaire. Les 3,5 millions de pieds carrés acquis d’Hydro-Québec viennent s’ajouter aux terrains que nous possédions déjà, pour un total de plus de 7 millions de pieds carrés déjà zonés industriels ».

Desservi par l’autoroute 30 et la voie ferrée du CN, ce nouvel espace en bordure du fleuve a un potentiel unique et augmente le pouvoir d’attraction de Sorel-Tracy. Nous avons toutes les raisons d’être fiers de cet accomplissement et nous remercions tous les partenaires, spécialement les représentants d’Hydro-Québec et du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MESI) ainsi que le comité local de la Zone industrialo-portuaire » de déclarer le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin.

La réhabilitation du site de l’ancienne centrale : un exemple de développement durable

Le projet de réhabilitation visait à reconvertir les infrastructures de l’ancienne centrale thermique en terminal maritime, en vue d’attirer des investisseurs. Hydro-Québec a, par la suite, convaincu les autorités réglementaires de la valeur environnementale du projet, obtenu les autorisations nécessaires, démantelé la centrale, décontaminé le site puis, sécurisé et consolidé le site, ainsi que les fondations résiduelles des prises d’eau de l’ancienne centrale. Cette vision de développement durable a permis à la Ville de Sorel-Tracy et à Hydro-Québec de travailler ensemble dans un véritable partenariat dans le contexte de la stratégie maritime du Gouvernement du Québec, afin d’assurer son développement industriel, tout en diversifiant son économie régionale.