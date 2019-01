Nomination d'un directeur des ventes, secteur résidentiel chez Soleno

Soutenu par M. Bossinotte, Michaël Poirier est entré graduellement en fonction en septembre dernier à titre de directeur des ventes, résidentiel. Diplômé de l’Université de Sherbrooke, où il a obtenu un baccalauréat en administration et gestion des affaires, Michaël a occupé différents postes au sein de Soleno dans les dernières années, dont celui de planificateur de production depuis près de 4 ans.

L’expertise de monsieur Poirier et sa connaissance approfondie de nos produits et de notre organisation permettront à Soleno de poursuivre son développement dans le marché résidentiel au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique. Michaël sera appuyé par la direction ainsi que l'ensemble des membres de l’équipe des ventes et du service à la clientèle.

Rappelons que la majorité des produits Soleno sont faits de polyéthylène haute densité, un matériau léger et résistant dont la durée de vie peut dépasser 100 ans. Ces produits sont principalement fabriqués à l’usine de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Aujourd’hui, Soleno représente un groupement de quatre unités d’affaires, dont Soleno, Soleno Recyclage, Soleno Service et Soleno Textile, et emploie 400 travailleurs. Pour en apprendre plus sur Soleno, visitez soleno.com.