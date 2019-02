Richardson International devient partenaire de Statera

Statera–La 104e île est heureuse d’annoncer un nouveau partenariat avec Richardson International. Hier après-midi, aux installations de l’attraction touristique, un chèque de 150 000 $ a été remis aux représentants de Statera par Serge Laperrière, directeur du terminal de Sorel.

À ce montant, s’ajoutent 50 000 $ en valeur de biens et services, dans le but de créer une expérience lumineuse conjointe. Avec une contribution totale qui se chiffre à 200 000 $, l’entreprise devient donc un « partenaire d’expérience ».

C’est depuis plus de 90 ans que se dressent fièrement les élévateurs à grains au confluent de la rivière Richelieu et du fleuve Saint-Laurent. Les installations soreloises de Richardson International font incontestablement partie intégrante du panorama visuel du centre-ville. Étant voisin immédiat de Statera par le fleuve, une association était plus qu’évidente et souhaitée par les deux parties.

« C’est certain que pour nous, c’était indéniable. Statera, c’est la célébration de l’équilibre entre l’industrie et la nature dans la région. L’emplacement même de Statera est au cœur de cet équilibre. Quand on est sur le quai, d’un côté, on voit littéralement la nature, les îles, et de l’autre, on voit les usines et les élévateurs Richardson. On est très content et reconnaissant de pouvoir compter Richardson parmi nos partenaires. Leur appui financier est un beau témoignage d’amour pour le projet, cela démontre que la communauté d’affaires y croit. Votre contribution est un gage de succès et vient supporter les efforts à accomplir pour les années à venir. Merci énormément pour votre soutien! » a déclaré Benoît Théroux, président du Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy (RIRÉRST), promoteur de Statera.

En plus de l’expérience lumineuse à être développée sur les installations de Richardson, le partenariat se traduit, entre autres, par la remise de trois hérons, emblèmes de la région et de Statera, que Richardson décorera de ses couleurs. Deux de ces hérons seront installés à des endroits choisis par l’entreprise et le troisième sera installé sur le site de l’attraction touristique. Ainsi, ce dernier se joindra aux hérons de 43 autres partenaires bâtisseurs de Statera, dits les « partenaires de l’archipel ».

« Nous sommes vraiment heureux et enthousiastes de pouvoir être partenaire de cette initiative locale qui fera rayonner notre beau coin de pays un peu partout au Québec et à l’échelle internationale. J’espère sincèrement que la contribution de notre organisation favorisera le succès à long terme de cet ensemble d’activités touristiques de grande envergure. Longue vie à la 104e île! » dit monsieur Laperrière.

La présente contribution financière de Richardson s’ajoute au montant amassé auprès de différentes entreprises privées de la région par le RIRÉRST, pour le projet Statera, totalisant une somme de 2 275 000 $.