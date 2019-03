L’économie circulaire dans la région

Le Comité 21 travaille avec plus de 75 entreprises et municipalités dans le but de créer les boucles de synergies efficaces pour le climat

Saviez-vous que l’économie circulaire que propose le Comité 21 régional apporte que du positif sur le plan économique, social, culturel, environnemental, éthique et de gouvernance dans la région de Vaudreuil-Soulanges ?

En mettant de la valeur aux matières résiduelles des organisations, les membres de la symbiose industrielle, Écosynergie d’affaires de Vaudreuil-Soulanges, créent avec les municipalités de la richesse locale.

Une richesse dans l’emploi – La gestion optimale de ces nouvelles matières disponibles permet de créer des emplois locaux et pourrait même permettre de créer des entreprises d’économie sociale avec l’aide du DEV. Le Comité 21 a besoin de créer des espaces de transit des matières et de créer de nouveaux produits avec les résidus de grande valeur. Informez-vous auprès du Comité 21 Québec.

Une richesse pour notre environnement – Face aux enjeux du climat, la région ne peut se développer que dans la voie du développement durable et de l’économie de la transition. Avec les jeunes de la relève qui souhaitent voir les entreprises et les municipalités s’engager dans la voie de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le moment est propice pour joindre le mouvement d’innovation durable du Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges.

Une richesse grâce à la culture – Les résidus des organisations permettent aux artistes, aux artisans, aux designers, aux ingénieurs et aux architectes de développer des produits d’écoconception, des œuvres, du mobilier urbain et institutionnel et plus encore.

Une richesse locale basée sur un partage des valeurs – La création d’une économie circulaire dans la région vise à gérer de manière optimale en amont pour réduire la pression aux niveaux des ressources et à jeter moins en produisant de manière durable et en boucle.

Une richesse grâce à la force du groupe – Le Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges propose aux entreprises et aux municipalités des modèles d’opérations qui optimisent l’utilisation des ressources. L’exercice permet de repenser les circuits des matières disponibles, de réduire la consommation de ressources, de préserver les écosystèmes, de créer des produits pour les inscrire dans la durabilité, de prolonger la vie des produits et des composants et naturellement, de donner une nouvelle vie aux ressources.

Participez – Le Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges organise un Atelier de maillages avec conférence et panel de 11 h à 13 h 30 le 19 mars prochain à l’Auberge des Gallant. Les enjeux du climat touchent tout le monde tout particulièrement le secteur économique. Comment faire face ensemble aux enjeux et aux défis en synergie avec le territoire? Êtes-vous prêts ? Le serez-vous ? Le sujet sera débattu par Daniel Normadin, directeur général de l’Institut EDDEC, Hélène Lauzon, présidente du Conseil Patronal de l’Environnement du Québec (CPEQ), Claude Maheux-Picard, directrice générale du Centre de transfert technologique en écologie industrielle du Québec, Étienne Angers, agent de développement industriel de Recyc-Québec et de Pierjean Savard, président de Conteneurs Experts et président du conseil de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges.

Pour en savoir plus – L’économie circulaire se définit comme un « système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités » (source : Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire).

Information : Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges

Téléphone : 1 855 842 2121 Courriel : [email protected]

Source : Lorraine Simard, Secrétaire générale et cofondatrice

Lorraine Simard, secrétaire générale et cofondatrice

Comité 21 Québec

Porteur de voie du Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges

Téléphone : 1 855 842 2121

https://www.comite21quebec. org/comite-regional/comite-21- regional-de-vaudreuil- soulanges/