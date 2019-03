Marie-Josée Salvas, nouvelle directrice générale du RIRÉRST

Les membres du conseil d’administration du Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy sont heureux d’accueillir dans leur équipe madame Marie-Josée Salvas à titre de directrice générale. En poste depuis le 4 mars, madame Salvas a comme mandat de diriger les activités phares du RIRÉRST, soit l’attraction touristique Statera, la programmation et la gestion des évènements sur le quai Catherine-Legardeur, ainsi que la gestion de la salle multifonctionnelle Jani-Ber.

Madame Salvas détient plusieurs années d’expérience en gestion de projets d’innovation et stratégies de communications et marketing. Elle a notamment travaillé à la Ville de Montréal, à Espace pour la vie (Biodôme, Insectarium, Jardin botanique, Planétarium de Montréal), ainsi qu’au Cégep de Sorel-Tracy. Elle détient un baccalauréat en communication, un certificat en développement durable et une maîtrise en administration publique, option internationale.

« C’est un réel privilège d’avoir l’opportunité de me joindre au RIRÉRST - Statera pour relever ce défi. Je suis convaincue que la région peut se positionner comme une destination touristique de choix depuis de nombreuses années. Quiconque visite les îles de Sorel et découvre la richesse de son écosystème est conquis. Le réaménagement et la revitalisation du quai, ainsi que l’arrivée d’une expérience telle que Statera viennent maintenant confirmer la volonté de la région à se positionner comme destination touristique. Je me sens très bien épaulée par le conseil d’administration et toute l’équipe. J’espère que nous relèverons ce défi avec brio » mentionne madame Salvas.

Cette dernière entre en fonction alors que le mandat de monsieur Christian Bouchard à titre d’expert-conseil en développement touristique pour l’attraction Statera se termine. Monsieur Bouchard avait été mandaté de veiller au démarrage du projet pour un contrat de trois ans. « C'est avec une grande satisfaction du travail accompli lors de la planification, du développement et du démarrage de Statera - La 104e île que je termine mon mandat. Je tiens à remercier toutes les personnes avec qui j’ai collaboré dans ce défi de créer une destination touristique forte et performante pour la région de Sorel-Tracy. Je quitte en me considérant très chanceux d’avoir pu faire partie des débuts de cette aventure et je suis persuadé que madame Salvas saura assurer le leadership de ce projet marquant pour la région et saura guider le RIRÉRST dans son évolution » affirme monsieur Bouchard.

Toute l’équipe du RIRÉRST se joint aux membres du conseil d’administration afin de remercier monsieur Bouchard pour le travail accompli lors de son mandat.