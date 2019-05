Emmanuelle Murray, nouvelle directrice de la CCIBA

Le conseil d’administration de la CCIBA, est heureux d’annoncer la nomination de Madame Emmanuelle Murray au poste de directrice générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie Berthier D’Autray. Elle succédera à Monsieur Louis Sauvageau lequel aura occupé la fonction depuis 2014. La date d’entrée en fonction officielle en poste est fixée au 16 septembre 2019.

Emmanuelle Murray

Madame Murray possède une grande expérience dans le domaine des affaires sur le territoire Lanaudois. Depuis plus de 6 ans, elle sillonne le grand Lanaudière afin d’y agrandir son réseau de contacts et y développer plusieurs maillages interentreprises. Sa présence et son implication dans plusieurs organismes de la région (dont la CCGJ, Chambre de Commerce du Grand Joliette, où elle siège en tant qu’administratrice), ses diverses expériences au sein d’organismes voués au soutien et au développement économique lui auront fourni le bagage nécessaire pour accéder cette fonction. Elle entend poursuivre le mandat et la mission de la CCIBA afin de promouvoir le service à nos membres tout en favorisant le développement du milieu des affaires notamment par la promotion de l’achat local, le tout en continuité avec son prédécesseur, Monsieur Louis Sauvageau.

Louis Sauvageau

Figure dominante dans la région, M.Sauvageau aura investi temps et énergie pour développer l’engagement des partenaires et de la communauté d’affaires dans la MRC D’Autray. « Le conseil d’administration tient à remercier Louis pour toutes ces années de grands et loyaux services. Sa détermination, sa vision, ses idées novatrices auront sans nul doute donné un nouvel essor à l’organisation », a indiqué Steve Piché, président de la CCIBA.