Les avantages d'une résidence évolutive

Lorsqu’un de vos proches devient un aîné, il est normal de tenter d’organiser, ensemble, votre futur. Plusieurs personnes âgées demeurent autonomes pendant très longtemps avant que, d’un jour à l’autre, ils n’arrivent plus à descendre au sous-sol ou éprouvent des difficultés à aller faire l’épicerie. Peut-être même que certains auront quelques trous de mémoire, de manière sporadique. C’est pour éviter des événements malheureux qu’il peut être une bonne idée de choisir une résidence évolutive pour leurs beaux jours.

Qu’est-ce qu’une résidence évolutive?

Il existe plusieurs types de résidences vous permettant ainsi de choisir celle qui s’adaptera aux besoins de santé de vos proches. Parmi celles-ci se trouve ce qu’on appelle les résidences évolutives. Les résidences qui offrent des soins évolutifs permettent d’offrir, sous un même toit ou dans des immeubles adjacents, plusieurs niveaux de soins afin d’adapter les soins selon l’évolution des besoins tout en réduisant au minimum les perturbations. En règle générale, ils comprennent, à même la résidence ou dans un établissement de soins de longues durées ou une maison de soins infirmiers adjacents, les options de soins et services aux activités de la vie quotidienne, de vie semi-autonome et de soins pour pertes cognitives.

Les installations de sécurité

La plupart des résidences, évolutives ou non, sont équipées d’un système de surveillance vidéo de très bonne qualité. Les entrées dans la résidence sont contrôlées afin d’éviter la présence d’indésirables, que ce soit par une personne à l’accueil ou à l’aide d’une puce électronique. Aussi, pour les résidents en perte d’autonomie, des boutons d’urgence seront mis à disposition au cas où vos proches pourraient faire une mauvaise chute et avoir un besoin d’assistance immédiate. Soyez aussi assurés que chaque établissement est équipé d’un système, dernier cri, de protection contre les incendies. De plus, il est possible d’avoir du personnel qui apportera du soutien au niveau de l’hygiène, des repas, etc.

La proximité

Vous pouvez trouver une résidence pour personnes âgées pratiquement dans chaque ville du Québec. Si votre proche doit partir en résidence puisque vous n’êtes pas en mesure de veiller à ses soins à cause de vos propres obligations quotidiennes, vous souhaiterez assurément pouvoir aller le visiter régulièrement. Avec le nombre grandissant de résidences, il sera de plus en plus facile pour vous de trouver la résidence évolutive parfaite, à proximité de votre propre domicile. Aussi, certaines résidences seront plutôt dans un milieu urbain. Les autres ont parfois été construites afin qu’une petite ville y soit rattachée, contenant un supermarché, un salon de coiffure, etc. Des commerces pouvant répondre aux besoins de socialisation de vos êtres chers.

Activités sociales

Même s’il s’agit d’une résidence évolutive, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y fait pas bon vivre. Plusieurs résidences offrent des activités quotidiennes, permettant à vos proches de créer des liens avec les autres résidents. Aussi, ils pourront continuer de garder la forme avec des activités comme la Zumba ou encore, approfondir leur culture lors des soirées cinéma!