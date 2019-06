Un bottin des entreprises de services aux agriculteurs

Conçu spécifiquement pour les producteurs agricoles, le bottin des entreprises de services aux agriculteurs se veut un outil pratique pour trouver facilement les entreprises par secteur d’activité. Au total, 163 entreprises et organismes y sont répertoriés. Un excellent moyen de mettre en valeur et de faire connaître les entreprises d’ici aux producteurs et de conserver les services offerts dans la région.

« Renforcer la vision régionale et sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance de l’achat local pour contribuer au maintien d’une complémentarité rurale et urbaine dans notre région, c’est la volonté de la MRC avec ce projet de bottin », mentionne le préfet de la MRC, M. Gilles Salvas.

Le bottin a été réalisé en partenariat avec l’UPA Richelieu-Yamaska et la Chambre de commerce et d’industries de Sorel-Tracy. Il s’agit d’un projet issu du plan de développement de la zone agricole (PDZA).

Dans la MRC de Pierre-De Saurel, l’agriculture est l’un des plus importants moteurs économiques avec une zone agricole correspondant à 90 % de son territoire, près de 400 entreprises agricoles et agroalimentaires répertoriées, des revenus de 88 M$ annuellement et des investissements de 71 M$ par année. « Nous souhaitons que la création de liens d’affaires entre les fournisseurs et les producteurs contribue à l’économie locale », affirme le président du comité régional agricole, M. Michel Aucoin.

Le bottin est distribué par la poste, directement auprès des producteurs agricoles. Le bottin est également disponible en version interactive au https://mrcpierredesaurel.com/cartographie.