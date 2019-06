Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Montérégie investissent dans trois entreprises de la région

Au cours de la dernière année, les Fonds régionaux de solidarité FTQ Montérégie ont investi 3 M$ dans Construction Sorel ltée, 1 M$ dans Construction CPB inc. et 500 000 $ dans JCB Construction Canada. Il s’agit de trois des 13 investissements totalisant plus de 15,5 M$ au cours de l’exercice 2018-2019 pour les FRS de la Montérégie.

Construction Sorel sur une bonne lancée

Construction Sorel ltée est un entrepreneur en construction spécialisé au niveau des structures et coffrages de béton, de même que dans la fabrication de dômes de béton. Depuis sa fondation en 1982, l’entreprise familiale a réalisé plusieurs mandats d’envergure et la notoriété acquise lui a permis d’obtenir des contrats plus importants et de devenir le fournisseur de choix pour des sociétés telles que Rio Tinto, ArcelorMittal, Suncor, Shell, le Ministère des Transports du Québec et Hydro-Québec. Le prêt de 3 M$ accordé par les FRS de la Montérégie est destiné à soutenir ses nombreux projets en cours.

« Nous menons plusieurs projets de front, voilà pourquoi nous sommes reconnaissants envers les Fonds régionaux de la Montérégie de croire en nous et de partager notre vision en nous accompagnant pour assurer la réalisation de nos objectifs », souligne Sylvain Descheneaux, vice-président de Construction Sorel.

Construction CPB en mode croissance accélérée

Gestion Pierre Bourdon, propriétaire de Construction CPB, spécialisé dans la nouvelle construction et la réalisation de projets « clés en main », a fait l’acquisition en 2015 de Construction Serbec, un entrepreneur général en bâtiment qui dessert une clientèle principalement institutionnelle et commerciale. Réunis au sein du groupe Construction CPB, ils ont décroché ensemble d’importants contrats. L’investissement de 1 M$ des FRS de la Montérégie servira à soutenir leurs opérations et leurs projets de croissance.

« Nous sommes sur une forte lancée et sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien financier des Fonds régionaux de solidarité FTQ Montérégie pour propulser nos projets de développement et consolider notre leadership dans notre secteur d’activité », mentionne Pierre Bourdon, président de Construction CPB inc.

JCB Construction Canada, croissance et innovation technologique

Basé à Brossard et servant une large part du marché canadien dans les secteurs de la construction commerciale, industrielle et institutionnelle, JCB mise sur l’entière satisfaction de ses clients et l’amélioration continue de ses pratiques et façons de faire pour se tailler une place enviable parmi les grands joueurs de son industrie. L’injection de 500 000 $ des FRS de la Montérégie permettra notamment de soutenir sa croissance et son développement technologique.