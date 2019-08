Une subvention de 150 000 $ à la Fromagerie Polyethnique Le Bédouin

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond a annoncé le 19 août l’octroi d’une aide financière maximale de 150 000 $ à la Fromagerie Polyethnique Le Bédouin, via le programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

L’aide financière octroyée par le MAPAQ couvrira 50 % des coûts du projet et permettra à la fromagerie de se procurer de nouveaux équipements de production visant à accroître son efficacité et à accentuer sa présence sur le marché.

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, accueille chaleureusement l’octroi de cette subvention :

« La Fromagerie Polyethnique Le Bédouin fait partie du paysage de notre région depuis plus de 25 ans. D’année en année, Jean-Pierre Salvas et son équipe repoussent les barrières de la production fromagère et innovent pour proposer des produits authentiques et d’une qualité exemplaire à sa fidèle clientèle. Avec son offre diversifiée, sa croissance constante et ses investissements considérables, la Fromagerie Polyethnique Le Bédouin contribue activement au développement économique de notre région, en plus de satisfaire les papilles gustatives de milliers de Québécois ! L’obtention d’une telle subvention du MAPAQ lui permettra de poursuivre dans cette lignée et d’accentuer sa compétitivité sur le marché ».

Fondée en 1992, la Fromagerie Polyethnique Le Bédouin, basée à Saint-Robert, développe et fabrique des produits laitiers à l’intention des communautés ethniques. L’entreprise mise sur de hautes normes de qualité, ainsi que sur le respect des traditions de fabrication, tel que le mentionne son président, M. Jean- Pierre Salvas :