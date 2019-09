Pourquoi faut-il absolument diversifier les activités de son entreprise ?

La diversification des activités d’une entreprise découle de choix stratégiques. On peut créer de nouveaux produits ou services complémentaires ou totalement différents pour satisfaire les besoins de sa clientèle. Mais il est possible aussi d’opter pour une diversification géographique avec les mêmes produits. Quels ont les avantages de la diversification pour l’entreprise et pourquoi c’est important ?

Qu’est-ce que la diversification ?

La diversification consiste à ne pas se reposer sur ses acquis. Il peut s’agir de lancer de nouveaux produits sur son propre marché ou de commercialiser ses produits actuels pour en conquérir de nouveaux. Mais le choix peut être tout autre : la création de nouveaux produits à lancer sur de nouveaux marchés. On parle alors de diversification totale, ce qui suppose de maîtriser de nouvelles compétences. Dans ce cas, il est toujours utile de consulter un professionnel dans sa chambre de commerce avant de prendre sa décision.

Quels sont les avantages de la diversification ?

En diversifiant vos activités, il est évident que vous minimisez les risques sur votre marché : vous comblez les pertes de produits peu demandés, la baisse éventuelle de consommation ou l’apparition d’un produit substituable.

Vous exploitez également un avantage compétitif. Par exemple vous utilisez votre propre réseau pour lancer une nouvelle activité où vous tirez parti de votre notoriété ou de la relation de confiance établie avec votre clientèle. La vente de nouveaux produits auprès de cette cible vous rapportera beaucoup d’argent, vous augmenterez votre chiffre d’affaires et votre croissance à moyen terme. Vous assurerez ainsi la pérennité de votre entreprise pendant de nombreuses années.

Se diversifier est assurément le meilleur moyen de conquérir de nouvelles parts de marché. En même temps, vous devenez plus concurrentiel.

Les risques de la diversification

Selon votre choix, des investissements importants seront nécessaires, surtout si vous optez pour un nouveau domaine d’activité. Il convient donc de bien évaluer la santé de votre entreprise avant de vous lancer. Il est donc important de demander à un professionnel d’analyser les états financiers pour vous éviter des prises de risques inconsidérées. Il vous dira si c’est le bon moment pour vous d’investir.

Par ailleurs, l’entrée dans une activité trop différente peut déplaire à votre clientèle et la détourner de votre marque. Il faudra donc la sonder en amont.