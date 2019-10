Un bilan flatteur de la saison estivale pour Statera

La saison touristique de Statera est officiellement terminée depuis le 21 septembre dernier. Cette année, l'activité a attiré plus de 11 000 visiteurs payants, une augmentation de 11 % par rapport à l’an dernier.

« Cette année, nous avons vendu plus de 16 000 billets (un visiteur pouvant faire plus d’une activité), nous avons reçu un plus grand nombre de visiteurs provenant de l’extérieur de la région par rapport à l’an dernier et nous avons obtenu une belle visibilité dans les médias nationaux » a expliqué Nathalie LeMay, présidente du conseil d’administration du Rirérst, l’organisme promoteur de Statera.

Cette saison confirme également la popularité des croisières dans les îles de Sorel-Tracy dont le taux d’occupation s’est élevé à 93 %. Dès le début du mois de juillet, la croisière était vendue à plus de 85 % et il a fallu refuser des clients en pleine saison.

La vente à la carte, une offre à succès

« Ces résultats témoignent du pouvoir d’attractivité de la région pour la clientèle touristique québécoise et internationale. Nous oublions souvent, à titre de citoyen de la région de Sorel-Tracy, le caractère exceptionnel de l’archipel du lac Saint-Pierre, un écosystème reconnu par l’UNESCO et méconnu du grand public », a ajouté Nathalie LeMay.

Les touristes combinent souvent la croisière avec l’activité intérieure, soit le parcours ou encore avec des visites au Biophare. Une nouveauté par rapport à l’an dernier a été permettre la vente à la carte des activités. Même si les visites du dôme n’ont pas connu le succès escompté, l’équipe a déjà des projets pour optimiser le dôme et son contenu pour la prochaine saison.

La notoriété de Statera commence à se développer dans les réseaux des organisateurs de voyages qui intègrent Statera dans leurs trajets ou forfaits. Plus de 61 groupes organisés sont venus dans la région et pris un repas dans les restaurants environnants.

« Pour attirer des touristes dans une région, il faut continuer de bonifier l’offre d’activités et d’attraits. Le développement de l’offre touristique demeure un défi qu’il faudra relever ensemble » a conclu la président de

Pour les prochaines saisons, l’objectif de Statera est sans contredit de voir à allonger la saison

touristique et à continuer de varier les sources de revenus.