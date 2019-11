PME: 3 solutions pour renforcer votre sécurité informatique

Avec des risques informatiques accrus, les entreprises doivent être constamment à jour de leur protection contre les menaces de toutes sortes. La perte de leurs données serait catastrophique. De plus en plus, elles investissent d’ailleurs dans des solutions technologiques à la pointe. Quelles sont les solutions les plus optimales ?

La cybersécurité : un enjeu de taille

La sécurité informatique pose surtout des problèmes aux petites et moyennes entreprises qui n’ont pas forcément les moyens de mobiliser des ressources internes suffisantes faute d’argent. Or elles sont de plus en plus victimes de vol, destruction de fichiers, escroqueries financières ou cyberattaques. Il convient donc de commencer par rédiger une charte de sécurité pour sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques, mais aussi aux applications les plus sensibles afin d’assurer la bonne continuité des services. Le contrôle des accès au système informatique est essentiel. Il faudra donc aussi en limiter le nombre.

1)La protection des données dans le nuage

Plus de 60% des entreprises ont déjà opté pour cette solution. En réaction contre les cyberattaques de plus en plus sophistiquées, elles ont fait le choix d’une protection renforcée en confiant la gestion de leur système d’information à des professionnels. En investissant dans une infrastructure ti, elles bénéficient de technologies variées de cryptage et de contrôle d’accès, les sauvegardes sont continues, les données sont restaurées ou récupérées en cas de perte. Cela constitue en plus une véritable économie en regard des coûts d’une installation et d’une maintenance informatique au sein de leurs murs.

2)La protection des objets connectés liés au réseau informatique

30% des cyberattaques s’effectuent via les objets connectés alors qu’ils constituent une véritable valorisation des données pour l’entreprise. Le risque de piratage est donc très important. Actuellement 13 violations de sécurité d’entreprise ont lieu par jour en moyenne entraînant la perte de millions de fichiers. Une stratégie de sécurité IoT (Internet des Objets en français) a donc un intérêt certain pour protéger les objets contre les dangers d’internet.

Les solutions sont de mettre en place des pare-feu intelligents, des systèmes d’authentification efficaces, voire d’utiliser un VPN (Réseau virtuel privé). Les mises à jour quotidiennes sont indispensables également.

3)La protection des accès Wi-Fi

Les accès Wi-Fi déployés dans l’entreprise doivent également être surveillés, car ils permettent un accès direct à votre réseau informatique. Le point d’entrée de la borne peut même être une porte d’entrée, d’où l’intérêt d’une gestion centralisée des accès. !