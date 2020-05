Sorel-Tracy en mode relance économique

À l’heure du déconfinement graduel, la Ville de Sorel-Tracy s’active pour faciliter la relance des commerces et entreprises. Déjà, le conseil a adopté une première série de mesures. Parmi celles-ci, l'autorisation accordée aux restaurateurs d'installer gratuitement des terrasses dans l’espace public cet été.

Pour les commerçants, un service de livraisons effectuées par Taxi Coop a été mis en place, en collaboration avec Rio Tinto et la chambre de commerce et d’industrie. Pour les gens d’affaires, la Ville a adapté sa politique d’approvisionnement dans le but d’acheter localement lorsque les contrats n’excèdent pas 100 000$, tel qu’autorisé par la Loi sur les cités et villes.

8 M$ injectés dans l'économie

Ainsi, c’est l’équivalent de 8 millions de dollars qui seront injectés dans l'économie soreloise. Pour les commerces de proximité, une vaste campagne de promotion d’achat local sera lancée dans les prochaines semaines afin de rappeler aux citoyens qu’il est essentiel, dans cette période difficile, d’encourager les boutiques locales.

Pour les jeunes sportifs, la municipalité va leur procurer des équipements d’entraînement individuel pour leur permettre de pratiquer leur activité préférée en toute sécurité.

Il s’agit d’un premier pas vers une relance. D’autres mesures seront annoncées dans les prochaines semaines, au fur et à mesure que le déconfinement s’effectuera.

Par ailleurs, en collaboration avec la chambre de commerce et d’industrie, la Ville s’engage à revoir son modèle de développement économique: cette crise de la COVID-19 est aussi l’occasion d’innover et d’accélérer la transformation de notre économie, afin de créer des emplois et de la richesse collective.