Soutien aux commerces locaux: 35 425$ achetés en cartes-cadeaux

La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) annonce le résultat de sa campagne où plus de 35 425 $ en cartes-cadeaux ont été achetées pour soutenir les commerces locaux

La CCIST a dévoilé le résultat de la campagne de financement participatif qui visait à soutenir les commerces et les organismes de première ligne les plus touchés par la COVID-19 de la région de Sorel-Tracy.



Cette campagne a suscité un élan de solidarité en vue de soutenir l’économie locale et la communauté, particulièrement les gens les plus fragilisés par la situation.



Avec un objectif de 25 000 $, la campagne s’est déployée sur le site de La Ruche jusqu’au 8 juillet. De plus, elle a pu compter sur le soutien financier de Desjardins, par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, qui a doublé les montants recueillis par la campagne, jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette contribution sera en totalité partagée entre les organismes communautaires associés à la campagne.



Soutenir les organismes de première ligne

En plus d’encourager le commerce local par l’achat de 35 425 $ de cartes-cadeaux, la campagne "La région se relève" permettra aussi d’offrir un appui financier de 25 000 $ aux organismes de première ligne qui relèvent de grands défis en cette période :